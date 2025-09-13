Spielbericht Barmen II Gegen SV Rödingen/Höllen

44. Minute: Kurz vor der Halbzeit erhöhte Werner auf 0:2, nachdem die Gäste erneut Druck aufbauten und defensiv Lücken der Heimmannschaft konsequent nutzten.

85. Minute: In der Schlussphase setzte G. Knebel mit dem 0:3 den Deckel auf den Auswärtssieg – die Gastgeber wirkten in dieser Phase zunehmend müde und ideenlos.

90. Minute: Wenig später stellte Knebel mit dem 0:4 den Endstand her und ließ so keinen Zweifel am Erfolg des SV Rödingen-Höllen übrig.





Fazit

Der SV Rödingen-Höllen trat heute souverän auf und zeigte, wie man defensive Stabilität mit effektiver Chancennutzung verbindet. Vor allem in der ersten Halbzeit machte sich der Druck bezahlt, in der zweiten Halbzeit brachen Barmen immer mehr ein.

Für Salingia Barmen II heißt es nun, die Fehler zu analysieren – sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Laufbereitschaft, Kommunikation und das sogenannte letzte Stück vor dem Tor müssen besser werden, um künftig konkurrenzfähig zu bleiben.