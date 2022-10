Spielbericht 8. Spieltag, Kreisliga A2: TSV Mähringen – TSV Sickenhaus

Der TSV Mähringen holt in letzter Sekunde einen Punkt gegen den Bezirksligaabsteiger TSV Sickenhausen und bleibt Teil der Spitzengruppe in der Kreisliga A2. Wie schon vergangene Saison beim 4:4 gegen die SF Reutlingen sichert Mo Güney die Serie von ungeschlagenen Heimspielen des TSV Mähringen, die nun seit beinahe 1300 Tagen anhält, mit einem Traumtor kurz vor Schluss.

Dem TSV Mähringen steht gegen den ambitionierten Absteiger aus Sickenhausen nur ein stark reduzierter Kader zur Verfügung. Neben Abwehrchef Julian Motika und Kapitän Benjamin Keinath fallen weitere drei Spieler krankheitsbedingt aus. Dennoch startet der Gastgeber mit einer auf mehreren Positionen veränderten Startelf hervorragend in die Partie und hat vom Anstoß weg die besseren Möglichkeiten. Erste Gelegenheiten zum Abschluss haben Marc Vollmer und Tapha Biyai, Sickenhausens Torhüter ist zur Stelle. Nach einer guten Viertelstunde gelingt dem TSV Mähringen das 1:0 nach einem mustergültig vorgetragenen Konter. Nach Ballgewinn von Rasid Demirel kommt der Ball über die Stationen Güney und Biyai zum gestarteten Aziz Bouali, Dominik Schäfer verwandelt dessen perfekte Flanke per Flugkopfball – ein Traumtor zum 1:0 (17.). Weitere vielversprechende Angriffe des TSV kann der Gast in der Folge noch vor dem Abschluss unterbinden: Jonas Thum findet Güney mit seinem Pass in den Rückraum nicht, Güneys Steckpässe auf Vollmer und Thum geraten etwas zu lang. Im Anschluss an diese kräftezehrende Druckphase nimmt sich der TSV Mähringen etwas zurück – und wird prompt bestraft. Marc Schur lässt Aziz Bouali an der Grundlinie stehen, Mähringens Rechtsverteidiger geht volles Risiko mit der Grätsche an der Strafraumgrenze. Bouali trifft viel Ball und etwas Gegner – dem Schiedsrichter reicht der Kontakt um auf Elfmeter für die Gäste zu entscheiden. Fabian Hochgreve verwandelt eiskalt zum 1:1 (37.). Von diesem Genickschlag erholt sich der TSV Mähringen bis zur Pause nicht mehr und muss mit dem unentschieden in die Halbzeit. Ärgerlich, wenn man bedenkt, dass der TSV Sickenhausen bis zum Elfmeter nur zu Halbchancen, vor allem nach Standards kam.

Nach der Pause büßt der Gastgeber an Spielanteilen gegenüber der ersten Halbzeit ein. Es bietet sich ein Spiel auf Augenhöhe mit Chancen auf beiden Seiten. Der TSV Sickenhausen bricht vor allem über seine Flügel durch, kommt aber nicht zu gefährlichen Abschlüssen. Beim TSV Mähringen haben Vollmer und Biyai Chancen nach langen Bällen hinter die Kette. In der 59. Minute geht dann der Gast in Führung. Nach einer unzureichend geklärten Ecke kommt der Ball per Kopf zurück in den Mähringer Strafraum, wo Philipp Haile per Direktabnahme die Lücke zwischen drei Mähringern findet – das 1:2 (59.). Der TSV Mähringen schüttelt sich kurz und übernimmt aber der 70. Minute wieder die Spielkontrolle, kommt aber nur noch durch Standards zu gefährlichen Chancen. Es dauert bis zur 89. Minute bis ebenfalls eine Standardsituation zum Ausgleich führt. Mo Güney schlägt die Ecke von der linken Seite mit Zug zum Tor auf den kurzen Pfosten, Torhüter und Verteidiger sind ich nicht einig, wer klären soll und der Eckball landet zum verdienten 2:2 direkt im Tor.

Damit trennen sich der TSV Mähringen und der TSV Sickenhausen mit einem leistungsgerechten Unentschieden – die Mähringer Heimserie hält. Die Mannschaft bedankt sich bei den zahlreichen Zuschauern und richtet nun den Blick auf die nächste schwere Aufgabe. Am kommenden Sonntag um 15 Uhr geht es zum Auswärtsspiel beim TSV Betzingen, der die gefährlichste Offensive der Liga stellt. Mit der gleichen Unterstützung im Rücken wie beim letzten Auswärtsspiel in Kusterdingen ist auch diese Aufgabe zu schaffen!