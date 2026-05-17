Spielbericht von Christian Breyer · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Verdienter Heimsieg für den TSV Opfenbach Der TSV Opfenbach feierte einen verdienten 2:0-Erfolg gegen die SGM Herlazthofen/Friesenhofen. In einer zunächst ausgeglichenen Partie begegneten sich beide Mannschaften in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe. Beide Teams kamen zu ihren Chancen, wobei die Defensivreihen insgesamt stabil standen und zunächst keine Treffer zuließen.

Nach dem Seitenwechsel übernahm der TSV Opfenbach jedoch zunehmend die Kontrolle über das Spielgeschehen. Mit mehr Ballbesitz, höherem Druck und mehreren guten Torchancen war die Heimelf nun klar die dominierende Mannschaft. Die Führung fiel schließlich nach einem Strafstoß: Stephan Brey setzte sich stark durch und wurde im Strafraum regelwidrig gestoppt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Frank Lingg souverän zur verdienten 1:0-Führung.