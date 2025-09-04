Spielbericht

Trotz der wetterbedingten schweren Bedingungen konnte der SV Breinig den Sieg klar machen. Der SV Nordeifel durfte nochmal kurz vor Ende hoffen, aber eine starke kämpferische Leistung brachte den Sieg für Breinig über 90 Minuten verdient in den Stolberger Vorort. Das Spiel war gerade angepfiffen, da konnte sich Breinig mit einem starken Laufweg und Einzelaktion durch Luka Zander zum 0:1 in Führung bringen. Folgend taten sich beide Mannschaften angesichts der Regenfälle schwer. So konnte der SV Nordeifel einen Fehler gnadenlos ausnutzen und auf 1:1 verkürzten. Das Wetter wurde schlechter, nicht aber der Kampfgeist beider Mannschaften. Kurz vor der Halbzeit gelang es dem SV Breinig erneut die Führung zu übernehmen. Fabian Greven spielte nach einem grandiosen Dribbling den Ball gekonnt in die Schnittstelle auf Kadir Gürsoy. Dieser hinterlief die Abwehr in Stürmermanier, behauptete sich und schob mit seiner linken Klebe, ins lange Eck zum 1:2 ein. Wieder lief das Spiel im Anbetracht des schwer zu bespielenden Platzes schleppend. Ein Spiel, welches durch viele Zweikämpfe und Fehler geprägt war. Dennoch gelang es dem SV Breinig mit einem Doppelpass auf der rechten Seite zwischen Janus Peter und David Keusch das nächste Tor zu kredenzen. Janus Peters spielte den Ball in die Tiefe, David Keusch flankte in den 16er wo Kadir Gürsoy nach einem Torwartfehler mit dem Kopf zum 1:3 erhöhen konnte. den Sieg schon greifbar schaltete jedoch der SV Nordeifel nochmal einen Gang hoch. Nach einem sehenswerten Solo und einem nicht weniger schönen Abschluss ins lange Eck durfte der SV Nordeifel nochmal an einer Sensation schnuppern. Aber nur schnuppern - denn kurz danach ertönte der Schlusspfiff. Der SV Breinig setzte sich somit in einem schweren Spiel durch und nimmt die Punkte mit nach Hause. Wir bedanken uns bei allen Zuschauern und Beteiligten, welche trotz des schlechten Wetters beide Mannschaften angefeuert haben.