Spielbericht

Bis zur Pause gab es dann noch ein paar wenige Angriffe Richtung Tor der Gastgeber aus Ahlsdorf. Aber entweder wurde ein Osterhäuser Angreifer per Foul gestoppt oder vor dem Tor wurde zur fahrlässig mit den Chancen umgegangen.

Nach 28 Minuten zeigte das Unparteiischen Gespann auf den Punkt nach einem Foulspiel an einen Osterhäuser.

Heute war unsere Elf zu Gast in Ahlsdorf.

Dort war es dann ein langer Ball über die rechte Seite der Gastgeber, der die Osterhäuser Hintermannschaft abermals nicht gut aussehen lassen hat. Und auch dieses Mal waren es die Ahlsdorfer, die diesen Ball zum 2:2 Ausgleich im Tor untergebracht bekamen.

Nach dem Ausgleich ging ein kleiner Ruck und ein Aufbäumen durch das Gästeteam aus Osterhausen. Und so waren es unzählige Versuche in Richtung Tor der Ahlsdorfer. Aber es waren das eigene Unvermögen vorm Tor, zwei mal der Gasthüter und oftmals die etwas härtere Gangart der Gastgeber, die ein weiteres Tor der Osterhäuser verhinderten. Am Ende war es zwar ein Punkt aus der Fremde, aber aus Sicht der Gäste eine gefühlte Niederlage.

Aber so ist der Fußball ⚽️ und wir alle sind froh, dass wir ihn in dieser Art und Weise noch genießen zu können, ohne Geld 💰, Macht und Verbände, die sich nicht einig sind. Einfach ehrlich und geradlinig, wie es im unteren Amateurbereich noch zu sehen ist.

