Spielbericht

Heute war Derby Time in Osterhausen. Vor fast 150 Zuschauern war Zu Gast der Ortsnachbar aus Bornstedt. Schon beim Warmmachen dachte man aus Sicht der Osterhäuser, dass es heute ein heisser Tanz werden würde. Was sich aber am Ende nicht bewahrheiten sollte.

Gleich zu Beginn des Spiels war es alleinig die Heimmannschaft, die die Initiative ergreifen wollte um das Spiel in die, aus Sicht der Gastgeber, richtige Richtung zu lenken.

Die erst Möglichkeit leitete Paul Fritsch mit seiner Vorarbeit ein. Diese musste Jonas Bergmann nur noch ins Tor einschieben. Aber dies misslang und es blieb beim 0:0. Zwei Minuten später war es abermals Paul Fritsch, der allein vorm Gästehüter auftauchte. Aber auch dieses Chance konnte in nichts zählbares verwandelt werden.

So war es es in der 21 Minute Jonas Bergmann, der durch beherztes nachsetzen zum verdienten 1:0 einnetzte.

Fünf Minuten später war es der agile Paul Fritsch, der zum 2:0 einschob.

Kurz vorm Pausentee waren es zwei unaufmerksame Momente in der Hintermannschaft der Osterhäuser, die es dem Gast aus Bornstedt zu zwei Halbchancen verhalfen.

Schon zur Pause hat Bornstedt schon drei mal gewechselt um neuen Schwung in die Partie zu bekommen.

Aber kurz nach Wiederanpfiff von HZ zwei war es Noah Gleisner, der mit einem Schlenzer an den Pfosten das Spiel endgültig entschieden hätte können. Aber auch dies wurde der Offensive der Osterhäuser verwehrt.

So war es der Gast, der sich noch die ein oder andere Möglichkeit erspielte. Aber zumeist war es vorm Strafraum Schluss, oder es war der Osterhäuser Hüter, der die Chancen souverän entschärfte.