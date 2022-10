Spielbericht

Heute waren wir zu Gast in Brücken.

Von Anfang an entwickelte sich ein Zweikampf betontes Spiel auf beiden Seiten. Gleich nach Beginn gab es zwei gute Möglichkeiten für unsere Elf. Zwei mal war es der Pfosten der einen frühen Erfolg für unsere Elf verhinderte. So war es ein langer Ball in die Brückener Spitze zu Minute 17. der eigentlich eher ungefährlich erschien, aber durch ein eher zu frühes Herauslaufen unseres Hüters zum 1:0 führte.

Nach dem abermals frühen Rückstand, war man wieder gezwungen einem 1:0 hinterherzulaufen. Bis zur HZ Pause sollte dies aber nicht wirklich gelingen.

Nach der Pause, so wurde es von den zahlreichen Zuschauern zumindest erwartet, gab es kein wirkliches Aufbäumen unserer Elf. So konnte der Gastgeber seine individuelle Klasse in der Spitze ausspielen und bis auf 4:1 erhöhen. Das zwischenzeitliche 3:1 erzielte Maurice Wirth durch einen Sololauf in Minute 90.

Als kurzes Fazit kann man sagen. Brücken hat einen Vollblutstürmer in ihren Reihen, der den absoluten Unterschied ausmachen kann und dies auch tut. Allein dies macht den Unterschied in solch einem Spiel aus.