Spielbericht

Zum Heutigen Heimspiel empfing unsere Elf die neu gegründete SG Bräunrode/ Arbstedt2.

Im Gegensatz zu den Wochen zuvor ist die Liste der Verletzten nicht mehr ganz so lang. Kapitän Dietrich und Riccardo Schneider kehrten ins Team zurück und ein früher schon Aktiver Spieler in der Jugend kehrte ins Team zurück.

Trotz dessen, waren es wieder nur zwei Spieler auf der Bank, da die Liste der angeschlagenen immer noch lang genug ist.

Zum Spiel in HZ 1. Schon in Minute zwei war es Paul Fritsch, der über links richtig Tor des Gegners geschickt wurde, fulminant abzog, aber auch genauso gut wie der Schuss war, parierte der Gästehüter aus Bräunrode.

In Minute sechs misslang Routinier Michael Dietrich eine Aktion vorm eigenen Tor und der Gast war sofort zur Stelle und netzte zum 0:1 ein.

Danach erarbeitete sich unsere Elf bis zur HZ Pause drei richtig gute Chancen. Zwei davon entschärfte abermals der Gästehüter, der aus unserer Sicht, der beste Spieler der SG am heutigen Tag war.

Halbzeit zwei flachte auf beiden Seiten ein wenig ab, wobei es hüben wie drüben ein paar wenigen Möglichkeiten gab. Einen zweiten Fehler in unserer Hintermannschaft beim Spielaufbau nutzten die Gäste in der 67 Minuten zum 0:2 Endstand. Da nutze die GR Karte für einen Gästespieler 10 Minuten später auch nichts mehr. Am Ende blieb es beim 0:2 und nach drei siegreichen Spielen musste man die Punkte heute dem Gast überlassen.

Als Fazit kann man sagen, zwei Fehler in der eigen Hintermannschaft und ein sehr gut aufgelegter Gästehüter waren heute die Gründe für eine Niederlage auf heimischen Boden.