Spielbericht

Heute musste unsere Mannschaft nach Volkstedt zur SG Volkstedt/Klostermansfeld.

Auch dieses Wochenende hatten die Verantwortlichen nicht die sprichwörtliche Qual der Wahl an Spielern. Da die Liste der Verletzten und Corona Erkrankten immer länger wird.

So trat man in Volkstedt mit gerade einmal 12 Spielern an. Wobei einer davon der reaktivierte Christian Ehring und der andere Co Trainer René Wohlfahrt selber.

Da aber auch der Gastgeber nicht in Bestbesetzung antrat, war es ein Spiel mit gleichen Voraussetzungen.

Von Anfang an merkte man unsere Elf an, dass sie frühzeitig ein Tor erzielen wollten. Aber allein Paul Fritsch und Johannes Glaser ließen 4 sogenannte 💯 % liegen. In der 33 Minute war es dann Christian Ehring, der auf die Reise geschickt wurde und sich das 0:1 nicht mehr nehmen ließ.

Kur vor der Pause wollten die Gasgeber noch mal mit aller macht auf den Ausgleich drängen. Dies gelang ihnen zwar nicht selber aber am Ende fiel trotzdem das 1:1 durch ein unglückliches Eigentor von Michael Dietrich. Dies war zugleich das Halbzeitergebnis.

Rein in die zweite Hälfte kamen beide Teams nicht so recht. Es war mehr oder weniger „Gebolze“ von beiden Teams bis Volkstedt das Heft in die Hand nahm, eine Unaufmerksamkeit in der Hintermannschaft von Osterhausen ausnutze und zum 2:1 einnickte.

Dies war der Weckruf für unsere Elf zum Sturmlauf aufs gegnerische Tor. Wenige Minuten später war Noah Gleisner zur Stelle und verwandelte zum 2:2.