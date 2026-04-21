Spielbericht 20. Spieltag

Was für eine emotionale Achterbahnfahrt beim FC Karlsdorf! Unsere Elf hat am Sonntag bewiesen, dass ein Spiel erst vorbei ist, wenn der Schiedsrichter abpfeift. In einer dramatischen Schlussphase drehten die Jungs einen 1:3-Rückstand noch in einen 4:3-Auswärtssieg und festigten damit ihre Position an der Spitze.

Ehrlich gesagt war es über weite Strecken kein Glanztag unserer Mannschaft. In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer eine spielerisch eher schwache Leistung, in der wir kaum Lösungen gegen die Karlsdorfer Defensive fanden. Ein Abstimmungsfehler bescherte uns schließlich den zu diesem Zeitpunkt verdienten 0:1-Rückstand. In der 38. Minute konnten wir jedoch eine Unachtsamkeit des Gegners nutzen: C. Maciejewski war zur Stelle und markierte den wichtigen 1:1-Ausgleich.

Überschattet wurde die erste Hälfte von einer bitteren Szene: E. Buzhala musste nach einer längeren Unterbrechung ausgewechselt werden, nachdem er sich unglücklich das Knie verdreht hatte. Die gesamte VfR-Familie wünscht dir, lieber Edu, eine schnelle Genesung – komm bald wieder zurück!

Nach dem Seitenwechsel änderte sich am zähen Spielverlauf zunächst wenig. Karlsdorf blieb eiskalt und nutzte unsere Fehler konsequent aus: In der 73. Minute gerieten wir durch ein Traumtor aus 25 Metern erneut in Rückstand, und in der 80. Minute erhöhten die Gastgeber nach einem individuellen Fehler sogar auf 1:3.

Doch wer dachte, das Spiel sei gelaufen, irrte gewaltig. Es folgte die Zeit für absoluten Willen und Leidenschaft! Quasi im Gegenzug markierte E. Simeone nach einem super Lauf und einer Flanke von M. Miketa den direkten 2:3-Anschlusstreffer (82.). Dieser Treffer wirkte wie ein Weckruf. Nur wenig später fälschte ein Abwehrspieler einen Schuss von F. Mächtel aus dem Rückraum – nach starker Vorarbeit von N. Bauer über außen – zum viel umjubelten 3:3-Ausgleich ab.

In der Nachspielzeit krönten die Jungs ihre Moral: Ein perfekt gespielter Gassenball landete bei C. Maciejewski, dessen präziser Querpass von N. Osmani eiskalt zum 4:3-Siegtreffer eingeschoben wurde!

Fazit: Spielerisch war es sicherlich kein Leckerbissen, aber am Ende zählten nur die Moral und der Zusammenhalt. Diese Leidenschaft, ein solches Spiel in den letzten Minuten noch komplett zu biegen, zeichnet das Team aktuell aus!