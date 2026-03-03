Spielbericht 14. Spieltag

Nach der Winterpause musste unsere 1. Mannschaft einen herben Rückschlag im Kampf um die Tabellenspitze hinnehmen. Beim Gastspiel gegen den FC Östringen 2 unterlag der VfR Olympia Kronau am Ende mit 3:1.

Der Start in die Partie verlief denkbar ungünstig: Schon in der 4. Minute gerieten wir in Rückstand, als die Gastgeber eine Lücke in unserer Zuordnung nutzten und eiskalt zur frühen Führung einschoben.

Unsere Jungs zeigten jedoch Moral und spielten sich sehenswert zurück: In der 20. Minute glichen wir nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen verdient aus – Spielertrainer Julian Bauer vollendete den Angriff sehenswert zum 1:1!

Die Freude währte allerdings nur kurz. Fast im Gegenzug (22.) schlug der Gegner nach einem Eckball zurück, den wir nicht konsequent genug verteidigen konnten und der per Kopf zum 2:1 verwandelt wurde. Noch vor der Pause (33.) folgte die Vorentscheidung: Nach einem Foul im Strafraum erhöhte Östringen per verdientem Elfmeter auf den späteren 3:1-Endstand.

In der zweiten Halbzeit warfen wir alles nach vorne, doch das Glück war uns nicht auf unserer Seite. Wir erarbeiteten uns klare Gelegenheiten, ließen jedoch zwei hundertprozentige Chancen liegen.

Symbolisch für diesen Tag war die 88. Minute: Ein fälliger Elfmeter wurde mittig platziert, sodass der gegnerische Keeper parieren konnte.

Wir waren insgesamt zu weit weg vom Gegner und boten genau das an, was Östringen in die Karten spielte. Dennoch stecken wir den Kopf nicht in den Sand! Wir analysieren die Fehler und konzentrieren uns voll auf die kommenden Aufgaben, um wieder zu unserer alten Stärke zurückzufinden.