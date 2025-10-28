Spielbericht - 10 Spieltag

Auf schwer bespielbarem Rasen entwickelte sich in Rheinhausen ein echter Kampf um jeden Zentimeter Boden. Der unebene Untergrund ließ kaum strukturiertes Passspiel zu, sodass von Beginn an Einsatz, Wille und Geduld gefragt waren.

Von Beginn an nahm unser VfR Olympia Kronau diese Herausforderung an und zeigte in der ersten Halbzeit eine engagierte Leistung. Mit hohem Pressing und guten Laufwegen erspielte sich das Team mehrere klare Torchancen – auch solche, die eigentlich zur Führung hätten führen müssen. Einzig die Chancenverwertung blieb das große Manko. Trotz spielerischer Überlegenheit ging es torlos in die Pause.

Nach dem Wiederanpfiff hatte unsere Mannschaft die Riesenchance, das 1:0 zu erzielen – eine sogenannte „1000%-Chance“, die jedoch ungenutzt blieb. Fast im Gegenzug nutzte der TSV Rheinhausen einen Freistoß aus rund 20 Metern und ging mit einem sehenswerten Schuss in Führung – aus VfR-Sicht ein ärgerlicher, weil vermeidbarer Treffer.

Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Der VfR zeigte Moral, erhöhte den Druck und belohnte sich in der 76. Minute mit dem verdienten Ausgleich durch Nelton Osmani, der sich im Strafraum durchsetzte und vor dem Tor eiskalt blieb. Danach entwickelte sich eine offene Schlussphase mit viel Kampf, aber ohne weitere Torchancen.

Am Ende steht ein 1:1-Unentschieden – auch wenn der VfR dadurch knapp die Tabellenführung abgeben muss. Die Leistung und der Teamgeist stimmten, und das Auftreten auf schwierigem Platz zeigt: Diese Mannschaft gibt sich nie auf.