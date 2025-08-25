📸 Spielbericht | 1. Spieltag Kreisliga B

TG Kirchheim – TSV Weilheim II 1:5 (1:3)
Unsere Zweite startet mit einem deutlichen Auswärtssieg in die neue Saison! 💪🔴⚪
Die Mannschaft von Pasquale Spagnuolo erwischte einen Traumstart: Innerhalb von 15 Minuten stellten Tobias Salzer, Denis Muratovic und David Giss auf 0:3. Die Gastgeber verkürzten zwar kurz vor der Pause, doch unser TSV blieb auch nach dem Seitenwechsel spielbestimmend.
Ein starker Moment: Keeper Giovanni Paolillo hielt in der 65. Minute einen Foulelfmeter und sicherte so die Führung. In der Schlussphase machten erneut David Giss und Tobias Salzer mit ihren Treffern alles klar.
Trainer Spagnuolo zeigte sich zufrieden:
„Das erste Spiel ist immer das schwerste – gerade auswärts bei der TG. Umso wichtiger, dass wir gleich drei Punkte mitnehmen.“
0:1 Salzer (9.)
0:2 Muratovic (10.)
0:3 Giss (15.)
1:3 Atalay (38.)
1:4 Giss (82.)
1:5 Salzer (90.+4)
🧤 Besonderes: Paolillo pariert Elfmeter (65.)
Ein gelungener Auftakt für unser Team – weiter so, Männer! 🔥
🔴⚪ #tsvweilheim #junggemeinsamjetzt #letsgo #dnaweilheim