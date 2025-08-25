📸 Spielbericht | 1. Spieltag Kreisliga B

Unsere Zweite startet mit einem deutlichen Auswärtssieg in die neue Saison! 💪🔴⚪

Die Mannschaft von Pasquale Spagnuolo erwischte einen Traumstart: Innerhalb von 15 Minuten stellten Tobias Salzer, Denis Muratovic und David Giss auf 0:3. Die Gastgeber verkürzten zwar kurz vor der Pause, doch unser TSV blieb auch nach dem Seitenwechsel spielbestimmend.

Ein starker Moment: Keeper Giovanni Paolillo hielt in der 65. Minute einen Foulelfmeter und sicherte so die Führung. In der Schlussphase machten erneut David Giss und Tobias Salzer mit ihren Treffern alles klar.