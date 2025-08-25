📸 Spielbericht | 1. Spieltag Bezirksliga

1. FC Frickenhausen – TSV Weilheim 2:1 (1:1)



Endlich zurück in der Bezirksliga – doch für unsere Jungs gab es in Frickenhausen leider keinen perfekten Start.



Bereits nach wenigen Sekunden sorgte Nani Pascal Amekpo für Jubel im Weilheimer Lager: Mit dem Blitzstart zum 0:1 (1.) erwischte unser TSV die Hausherren eiskalt. Doch anstatt nachzulegen, ließen die Weilheimer den Gegner ins Spiel kommen. Nach einem Nachsetzer gelang Frickenhausen in der 24. Minute der Ausgleich.



Auch nach der Pause blieb es eine umkämpfte Partie. In der 62. Minute traf Dominik Signus mit einem Schlenzer ins lange Eck zum 2:1 für die Gastgeber. Trotz großem Einsatz fehlte unserem Team am Ende das nötige Glück, um zurückzukommen. Bitter zudem: In der Nachspielzeit sah Finn Schubarth nach einem hitzigen Wortgefecht die Rote Karte.



Trainer Salvatore De Rosa brachte es nach Abpfiff auf den Punkt:

„Das war ein Vorgeschmack, dass wir nicht mehr in der Kreisliga A sind. Nach dem Führungstreffer haben wir Frickenhausen zu sehr ins Spiel kommen lassen.“



⚽ Tore:



0:1 Amekpo (1.)

1:1 Novovic (24.)

2:1 Signus (62.)



🔴⚪ #tsvweilheim #junggemeinsamjetzt #letsgo #dnaweilheim