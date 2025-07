Spielbericht – 1. Runde Kreispokal 2025/26

Gelungener Pflichtspielauftakt! In der 1. Runde des Kreispokals setzte sich das Team von Trainer Marco Schneider am Mittwochabend mit 3:0 beim SV Burguffeln durch und zieht damit in die nächste Runde ein.

Trotz einiger angeschlagener Spieler und einem gemischten Team aus 1. und 2. Mannschaft bestimmte unsere TSV über 90 Minuten das Geschehen. Viel Ballbesitz, aber zunächst wenig klare Torchancen. Der Gastgeber stand tief, verteidigte diszipliniert und machte die Räume eng.