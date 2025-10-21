Spielbericht - 09. Spieltag

Der VfR Olympia Kronau sichert sich am 9. Spieltag der Kreisliga Bruchsal einen unter dem Strich verdienten, aber glanzlosen Heimsieg gegen den SV Menzingen. In einer zähen Partie mit wenigen Highlights reichte eine solide Leistung, um die drei Punkte in Kronau zu behalten.

Kronau hatte über weite Strecken zwar mehr Ballbesitz und bestimmte das Geschehen, fand aber nur selten kreative Lösungen im letzten Drittel. Es fehlte an Ideen und Tempo im Offensivspiel. Menzingen blieb harmlos und kam kaum gefährlich vor das Tor. Der Ball lief nur in eine Richtung, die wenigen Torchancen unseres VfR blieben zunächst ungenutzt. Nach einem Angriff über die linke Seite stand E. Simeone goldrichtig und brachte unseren VfR in der 26. Minute mit dem 1:0 in Führung – die verdiente Erlösung nach einer zähen Anfangsphase. Kurz vor der Pause, in der 42. Minute, lief der Ball erneut über die linke Seite. Nach einer präzisen Flanke in den Strafraum stieg L. Hees zum Kopfball hoch, wurde dabei jedoch vom herausstürmenden Torwart getroffen. Das Spiel lief weiter – M. Miketa reagierte am schnellsten und schob den Ball gedankenschnell über die Linie zum 2:0.

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich wenig am Bild: Kronau hatte mehr vom Spiel, der Ball lief kontrolliert, aber zwingende Chancen blieben rar. Menzingen steigerte sich etwas, doch gefährliche Aktionen waren kaum zu verzeichnen. Erst kurz vor Schluss kam Menzingen zum Anschlusstreffer, ohne den Sieg des VfR jedoch ernsthaft zu gefährden.

Insgesamt kein Fußball-Leckerbissen, aber ein Sieg – solche Spiele muss man eben auch gewinnen. Drei Punkte sind drei Punkte – und die bleiben in Kronau!