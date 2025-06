"Spielberechtigt – aber bestraft?"

Doch die Fakten zeichnen ein anderes Bild. Der Verein hatte den Spieler regelkonform gemeldet. Die Spielberechtigung wurde rückwirkend auf den 21.03.2025 festgelegt – das Spiel fand am 22.03. statt. Zudem fanden laut Vereinsangaben Rücksprachen mit FLB-Vertretern statt: Sowohl Verantwortliche vom FLB als auch der Staffelleiter der Kreisklasse Mitte Klaus Burisch sollen dem Verein telefonisch bestätigt haben, dass der Spieler eingesetzt werden könne. Screenshots, Zeugen und Gesprächsprotokolle liegen vor.

Einseitige Entscheidung – ohne Anhörung

Besonders gravierend: Die BSG Pneumant wurde nicht einmal vorab angehört, obwohl dies in einem fairen Verfahren selbstverständlich sein sollte. Das Urteil wurde einseitig zugunsten des FSV Union Fürstenwalde gefällt, ohne dass der betroffene Verein die Möglichkeit hatte, Stellung zu nehmen oder Beweise vorzulegen. Dies widerspricht nicht nur den Prinzipien der Sportgerichtsbarkeit, sondern steht auch im klaren Widerspruch zum rechtlichen Grundsatz des „Gehörs“ gemäß Artikel 103 des Grundgesetzes.

Darüber hinaus wurde das Spielergebnis im DFBnet nur einen Tag nach Verkündung des Urteils bereits zu Ungunsten der BSG geändert – ohne endgültige Rechtskraft und ohne Bekanntgabe der Entscheidung an den betroffenen Verein. Ein Vorgehen, das in seiner Form beispiellos ist und erhebliche Zweifel an der Unparteilichkeit und Fairness des Verfahrens aufwirft.

Vertrauensschutz sieht anders aus

„Wir haben alles korrekt gemacht, den Verband informiert, Rücksprache gehalten und grünes Licht bekommen“, heißt es aus Vereinskreisen. Von einem mutmaßlichen Regelverstoß kann hier keine Rede sein. Der Vorwurf wiegt schwer: Die BSG fühlt sich abgestraft – nicht wegen eines Fehlverhaltens, sondern wegen interner Abstimmungsprobleme auf Verbandsseite.

Tatsächlich wirft der Fall ein Schlaglicht auf eine größere Baustelle im Brandenburger Amateurfußball: Warum werden Spielberechtigungen unterschiedlich behandelt? Warum erhalten Rückkehrer eine manuelle Freigabe, während Neuzugänge oft automatisiert im System freigeschaltet werden? Warum werden Aussagen von FLB-Offiziellen ignoriert, wenn ein Verein sie ernst nimmt und danach handelt?

Sportliche Fairness bleibt auf der Strecke

Besonders bitter: Der betroffene Spieler war Torwart – und hatte nachweislich keinen Einfluss auf das Ergebnis. Auch das interessiert das Sportgericht offenbar nicht. Formal korrekt? Vielleicht. Fair und sportlich gerecht? Ganz sicher nicht.



Forderung nach Reformen

Was bleibt, ist die Forderung nach mehr Transparenz, Verlässlichkeit und Gleichbehandlung. Vereine, die kooperativ und regelkonform handeln, dürfen nicht bestraft werden, weil die Abstimmungsprozesse beim Verband intransparent oder verzögert sind. Das aktuelle Urteil wirft mehr Fragen auf, als es beantwortet – und berührt inzwischen nicht nur sportliche, sondern auch rechtstaatliche Grundprinzipien.

Die BSG Pneumant Fürstenwalde hat Berufung eingelegt – und hofft, dass auf Verbandsebene noch einmal im Sinne des Sports, der Fairness und des Grundgesetzes entschieden wird.

Die BSG Pneumant wird auch weiter Berufung gegen das Jüngste Urteil einlegen, da hier die Bestrafung gleichgesetzt wird, als würde man externe Akteure einsetzen, welche kein Spielrecht, eine Sperre oder Ähnliches haben."