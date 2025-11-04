Spielausfall, Kantersiege, Rückzüge: Warnsignal für Amateurfussball

In Besse entwickelte sich eine umkämpfte Begegnung, die vor allem durch Marco Stanek entschieden wurde. Nach dem 0:1 durch Tom Holzhauer in der 35. Minute drehte Besse die Partie: Stanek traf in der 40. Minute zum 1:1, legte in der 72. Minute das 2:1 nach und setzte in der Nachspielzeit (90.+4) den Schlusspunkt zum 3:1. Mit nun 26 Punkten festigt der TSV Besse den fünften Tabellenplatz und bleibt in Schlagdistanz im Kampf um Platz 2. Die SG Fuldalöwen dagegen verpasste es, näher an Tabellenplatz zwei heranzurücken. Rund 100 Zuschauer sahen ein Spiel, in dem Besse die entscheidenden Szenen cleverer ausspielte.

SpVgg Zella/Loshausen – TSV Obermelsungen 0:8

Ein Klassenunterschied offenbarte sich in Zella, wo der TSV Obermelsungen früh für klare Verhältnisse sorgte. Benedikt Kaiser eröffnete in der 11. Minute, Johannes Posev legte in der 16. und 30. Minute nach, bevor Kaiser (32.) und Schuder (36.) zur 0:5-Pausenführung trafen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Kaiser per Elfmeter (54.) auf 0:6, Posev (74.) und Engelhardt (85.) stellten das 0:8-Endergebnis her.

Obermelsungen bleibt damit mit 27 Punkten im oberen Mittelfeld und demonstriert Offensivpower, während Aufsteiger Zella/Loshausen weiterhin schweres Fahrwasser durchquert.

SG Geismar/Züschen – SG Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth 2:0

Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Björn Traxl die Gastgeber direkt nach Wiederanpfiff (46.) mit 1:0 in Führung. Daniel Körber verwandelte in der Nachspielzeit (90.+3) einen Foulelfmeter zum 2:0-Endstand. Die Gäste verloren zuvor Marc Rustemeier per Gelb-Roter Karte (53.).

Geismar/Züschen stabilisiert sich mit 20 Punkten im Tabellenmittelfeld, während die SG Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth weiter punktlos bleibt und am Tabellenende festhängt.

SG Ohetal/Frielendorf – TSV Wabern II 3:4

Das torreiche Spiel in Frielendorf bot reichlich Spannung und Dramatik. Früh lag Wabern nach Toren von Dennis Neumann (3.) und einem Eigentor von Luca Beuermann (11.) mit 0:2 in Front. David Kunz brachte Ohetal in der 23. Minute zurück ins Spiel (1:2). In der Schlussphase wurde es turbulent: Neumann traf erneut (79.) zum 1:3, Baum verkürzte (81.) auf 2:3, Rockensüß erhöhte (86.) auf 2:4, bevor Kunz (88.) noch einmal für Hoffnung sorgte – 3:4 der Endstand.

Ein verschossener Foulelfmeter von Patrick Wendel (81.) und eine Gelb-Rote Karte für Waberns Stephan Bergmann (90.) rundeten das emotionale Spiel ab. 200 Zuschauer sahen eine Partie, die der TSV Wabern II dank Kaltschnäuzigkeit knapp für sich entschied. Ohetal bleibt mit 6 Punkten auf einem Abstiegsrang.

SG Kirchberg/Lohne/Haddamar – TSV 1926 Mengsberg II 0:3

Mengsberg II stellte die Weichen früh: Leon Seitz traf in der 11. Minute zum 0:1, Ferdinand Obst legte in der 19. Minute nach, ehe Max Schmidt in der 34. Minute den 0:3-Endstand markierte. Die Gäste spielten die ersten 35 Minuten äußerst effizient und ließen danach nichts mehr anbrennen.

Kirchberg verliert weiter an Boden im Kampf um das obere Mittelfeld, während Mengsberg II den siebten Platz behauptet.

Das Spiel des Tabellenführers FC Domstadt gegen die SG Asterode fiel aus, da die Gäste keine Mannschaft stellen konnten. Fritzlar wurde am Vortag informiert, das Spiel wurde entsprechend mit 3:0 für den FC Domstadt gewertet. Besonders brisant: Die SG Asterode verfügt laut offizieller Kaderliste über knapp 30 gemeldete Spieler – umso unverständlicher ist es, dass dennoch keine spielfähige Mannschaft aufgestellt werden konnte.

Solche Vorkommnisse sind ein trauriges Signal und werfen Fragen nach der Stabilität einzelner Teams in der Kreisoberliga auf. Bereits in der vergangenen Saison hatten Mannschaften wie die SG Ungedanken/Mandern, SG Antrefftal/Wasenberg und SG Englis/K./A. freiwillig ihren Platz in der Liga aufgegeben – teils aus Angst, dass frühere Rückzüge anderer Vereine den Wettbewerb verzerren.

Dass nun erneut Spiele ausfallen, unterstreicht das anhaltende Missverhältnis zwischen ambitionierten Topteams und finanziell oder personell geschwächten Vereinen. Für den fairen Wettbewerb, aber auch für die Zuschauer, die sich auf diese Begegnungen freuen, ist das ein bedenklicher Zustand, der die Liga langfristig schwächen kann.