Spielausfall in Rothwesten – Großenritter setzen Zeichen

Im Lossetalstadion entwickelte sich zunächst die erwartet enge Partie, lange ohne große Höhepunkte. Kaufungen verteidigte aufmerksam, Baunatal ließ Ball und Gegner gut laufen, echte Torchancen blieben in der Anfangsphase jedoch selten. Dann schlugen die Gäste mit ihrer individuellen Qualität zu: Justin Wieczorek traf in der 29. Minute mit einem Abschluss in den Winkel zur Führung.

Auch danach blieb das Spiel offen, ohne dass Kaufungen sich daraus dauerhaft Kontrolle erarbeiten konnte. Die Gastgeber wurden kurz vor und nach der Pause zwar mutiger, klare Abschlüsse blieben jedoch die Ausnahme. Baunatal wirkte im Offensivspiel zielstrebiger, kam mehrfach aus der Distanz gefährlich zum Abschluss und hätte durch Wieczorek sowie einen Lattentreffer schon früher erhöhen können.

Die Entscheidung fiel in der 74. Minute. Wieder kam Baunatal über die rechte Seite, wieder wurde es im Strafraum unübersichtlich, ehe Nicolai Jabornig den Ball volley zum 2:0 ins Netz setzte. Kaufungen hatte in dieser Phase seine beste Möglichkeit auf den Ausgleich kurz zuvor knapp am langen Pfosten vorbeigesetzt, musste anschließend aber anerkennen, dass die Gäste an diesem Abend die reifere Mannschaft waren.

Die Technik spielt nicht mit