Spielausfall in Rothwesten – Großenritter setzen Zeichen

Eintracht Baunatal hat das Nachholspiel beim SV Kaufungen 07 am Dienstagabend gewonnen und sich damit in der Tabelle bis auf einen Punkt an die Gastgeber herangeschoben. Beim TSV Rothwesten steigt dagegen das Derby gegen den SV Espenau, das sich trotz der klaren Tabellenlage kaum allein über Zahlen erklären lässt.
Momente eiskalt genutzt
Im Lossetalstadion entwickelte sich zunächst die erwartet enge Partie, lange ohne große Höhepunkte. Kaufungen verteidigte aufmerksam, Baunatal ließ Ball und Gegner gut laufen, echte Torchancen blieben in der Anfangsphase jedoch selten. Dann schlugen die Gäste mit ihrer individuellen Qualität zu: Justin Wieczorek traf in der 29. Minute mit einem Abschluss in den Winkel zur Führung.
Auch danach blieb das Spiel offen, ohne dass Kaufungen sich daraus dauerhaft Kontrolle erarbeiten konnte. Die Gastgeber wurden kurz vor und nach der Pause zwar mutiger, klare Abschlüsse blieben jedoch die Ausnahme. Baunatal wirkte im Offensivspiel zielstrebiger, kam mehrfach aus der Distanz gefährlich zum Abschluss und hätte durch Wieczorek sowie einen Lattentreffer schon früher erhöhen können.
Die Entscheidung fiel in der 74. Minute. Wieder kam Baunatal über die rechte Seite, wieder wurde es im Strafraum unübersichtlich, ehe Nicolai Jabornig den Ball volley zum 2:0 ins Netz setzte. Kaufungen hatte in dieser Phase seine beste Möglichkeit auf den Ausgleich kurz zuvor knapp am langen Pfosten vorbeigesetzt, musste anschließend aber anerkennen, dass die Gäste an diesem Abend die reifere Mannschaft waren.
Die Technik spielt nicht mit
Das Derby zwischen dem TSV Rothwesten und dem SV Espenau fällt aus. Grund ist kein klassischer Witterungsschaden, sondern ein technisches Problem bei der Platzpflege. Nach Angaben aus Rothwesten sollte der Platz am Mittwoch noch gemäht werden, dabei trat jedoch ein Maschinendefekt auf. Dieser konnte kurzfristig nicht behoben werden, sodass der Platz aktuell nicht bespielbar ist. Ob und wann die Anlage wieder genutzt werden kann, ist derzeit noch offen.