Spielausfall in der Regionalliga West: Anhaltende Regenfälle in Lotte

Auch Mitte März machen es die Witterungsbedingungen den Naturrasenplätzen noch schwer. Das am morgigen Samstag angesetzte Heimspiel der Sportfreunde Lotte gegen den 1. FC Bocholt fällt aus.
Die Sportfreunde Lotte teilen am Freitagnachmittag auf Social Media mit:
"Aufgrund der anhaltenden und teils schweren Regenfälle der vergangenen Tage sowie der weiterhin prognostizierten Niederschläge über die Nacht bis in den morgigen Samstag, ist die Bespielbarkeit des Platzes aktuell nicht gegeben. Die Gesundheit der Spieler steht hierbei an erster Stelle. Die Entscheidung wurde soeben durch die Platzkommission – bestehend aus Vertretern des Vereins, der Gemeinde sowie dem Kreisvorsitzenden des FLVW-Fußballkreises 31 Tecklenburg – offiziell getroffen. Alle beteiligten Parteien wurden entsprechend informiert."
Die Nachholspiele in der Übersicht:
Dienstag, 17. März, 19.30 Uhr: SV Rödinghausen - Wuppertaler SV
Dienstag, 24. März, 15 Uhr: SC Paderborn 07 II - FC Schalke 04 II
Mittwoch, 25. März, 19 Uhr: Bonner SC - VfL Bochum II
Freitag, 27. März, 19 Uhr: Sportfreunde Lotte - SV Rödinghausen
Freitag, 27. März, 18.30 Uhr: Sportfreunde Siegen - 1. FC Köln II
Samstag, 28. März, 14 Uhr: FC Gütersloh - Bonner SC
Samstag, 28. März, 14 Uhr: Fortuna Düsseldorf II - Fortuna Köln
Mittwoch, 8. April, 19 Uhr: Sportfreunde Siegen - Borussia Dortmund II
Mittwoch, 15. April, 18 Uhr: Sportfreunde Lotte - FC Schalke 04 II
Mittwoch, 22. April, 19.30 Uhr: SC Wiedenbrück - Sportfreunde Siegen
Ohne Termin:
SC Wiedenbrück - 1. FC Bocholt (vom 20. Spieltag)
Bonner SC - RW Oberhausen (vom 20. Spieltag)
Borussia Mönchengladbach II - Borussia Dortmund II (vom 23. Spieltag)
Sportfreunde Lotte - 1. FC Bocholt (vom 26. Spieltag)
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