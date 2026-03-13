Spielausfall in der Regionalliga West: Anhaltende Regenfälle in Lotte

– Foto: SF Lotte

Auch Mitte März machen es die Witterungsbedingungen den Naturrasenplätzen noch schwer. Das am morgigen Samstag angesetzte Heimspiel der Sportfreunde Lotte gegen den 1. FC Bocholt fällt aus.

"Aufgrund der anhaltenden und teils schweren Regenfälle der vergangenen Tage sowie der weiterhin prognostizierten Niederschläge über die Nacht bis in den morgigen Samstag, ist die Bespielbarkeit des Platzes aktuell nicht gegeben. Die Gesundheit der Spieler steht hierbei an erster Stelle. Die Entscheidung wurde soeben durch die Platzkommission – bestehend aus Vertretern des Vereins, der Gemeinde sowie dem Kreisvorsitzenden des FLVW-Fußballkreises 31 Tecklenburg – offiziell getroffen. Alle beteiligten Parteien wurden entsprechend informiert."

Die Sportfreunde Lotte teilen am Freitagnachmittag auf Social Media mit:

Die Nachholspiele in der Übersicht:

Dienstag, 17. März, 19.30 Uhr: SV Rödinghausen - Wuppertaler SV

Dienstag, 24. März, 15 Uhr: SC Paderborn 07 II - FC Schalke 04 II

Mittwoch, 25. März, 19 Uhr: Bonner SC - VfL Bochum II

Freitag, 27. März, 19 Uhr: Sportfreunde Lotte - SV Rödinghausen

Freitag, 27. März, 18.30 Uhr: Sportfreunde Siegen - 1. FC Köln II

Samstag, 28. März, 14 Uhr: FC Gütersloh - Bonner SC

Samstag, 28. März, 14 Uhr: Fortuna Düsseldorf II - Fortuna Köln

Mittwoch, 8. April, 19 Uhr: Sportfreunde Siegen - Borussia Dortmund II

Mittwoch, 15. April, 18 Uhr: Sportfreunde Lotte - FC Schalke 04 II

Mittwoch, 22. April, 19.30 Uhr: SC Wiedenbrück - Sportfreunde Siegen

Ohne Termin:

SC Wiedenbrück - 1. FC Bocholt (vom 20. Spieltag)

Bonner SC - RW Oberhausen (vom 20. Spieltag)

Borussia Mönchengladbach II - Borussia Dortmund II (vom 23. Spieltag)

Sportfreunde Lotte - 1. FC Bocholt (vom 26. Spieltag)

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