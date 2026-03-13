Spielausfall in der Regionalliga West

– Foto: SF Lotte

Auch Mitte März machen es die Witterungsbedingungen den Naturrasenplätzen noch schwer. Das am morgigen Samstag angesetzte Heimspiel der Sportfreunde Lotte gegen den 1. FC Bocholt fällt aus.

Der Verein teilt am Freitagnachmittag auf Social Media mit:

"Aufgrund der anhaltenden und teils schweren Regenfälle der vergangenen Tage sowie der weiterhin prognostizierten Niederschläge über die Nacht bis in den morgigen Samstag, ist die Bespielbarkeit des Platzes aktuell nicht gegeben. Die Gesundheit der Spieler steht hierbei an erster Stelle. Die Entscheidung wurde soeben durch die Platzkommission – bestehend aus Vertretern des Vereins, der Gemeinde sowie dem Kreisvorsitzenden des FLVW-Fußballkreises 31 Tecklenburg – offiziell getroffen. Alle beteiligten Parteien wurden entsprechend informiert."