Spielausfall

Es bestand, entgegen des Kommentares im Live Ticker, zu keiner Zeit Verletzungsgefahr. Am Freitag wurde der Platz ordnungsgemäß abgezogen, gestern fand hier sogar ein Jugendspiel statt, mit Schiedsrichter. Die sichtbaren kaputten Glasflaschen, vermutlich von gestern Abend, wurden entsorgt, danach wollten BEIDE Mannschaften spielen. Die funkelnden 'Scherben' und Steine (teilweise aus den 90ern), ausgelöst durch das wunderschöne Wetter, ließen dem Schiedsrichter aber anscheinend in der Gesamtbewertung keine Wahl. Das war all die Jahre kein Problem, nun muss man sich ernsthaft fragen, auf welchen Naturplätzen überhaupt noch angepfiffen werden darf. Wiedermal eine traurige Entwicklung aus der Kreisliga.

Ergänzung: Ein nicht notwendiger Spielortwechsel, oder das Ausweichen auf unseren gesperrten, unebenen, mit Steinen durchzogenen Rasen, ohne Maße, kam für uns zu keiner Zeit in Frage.