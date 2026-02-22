Spielausfall

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Das für heue Nachmittag angesetzte Kreisliga-Spiel zwischen dem SV Kosova und dem VFL Kloster Oesede fällt den schlechten Witterungsverhältnissen zum Opfer teilte uns Trainer des SV Kosova Florim Osmanaj mit. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest!