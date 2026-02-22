Spielausfall

 2026-02-20T12:29:42.904Z

Kreisliga-Kick fällt ins Wasser

von Michael Eggert · Heute, 10:38 Uhr · 0 Leser

Das für heue Nachmittag angesetzte Kreisliga-Spiel zwischen dem SV Kosova und dem VFL Kloster Oesede fällt den schlechten Witterungsverhältnissen zum Opfer teilte uns Trainer des SV Kosova Florim Osmanaj mit. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest!