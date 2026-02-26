Spielausfälle: TSV Nordmark Satrup gegen Eutin 08 fällt „ins Wasser“ von Ismail Yesilyurt · Heute, 21:22 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ismail Yesilyurt

Der Winter hat den Amateurfußball fest im Griff gehabt. Viel Schnee, klirrende Kälte, gesperrte Plätze. Vorbereitung? Oft nur im Trockenen. Statt Spielformen auf grünem oder eher weißem Naturrasen standen Laufeinheiten, Athletikzirkel und Hallentraining auf dem Programm. Selbst zahlreiche Kunstrasenplätze waren zeitweise nicht nutzbar.

Nun aber rollt der Ball wieder. An diesem Wochenende steht in fast allen Herren-, Frauen- und Jugendligen der erste reguläre Spieltag 2026 an. Endlich wieder Pflichtspiele, endlich wieder Tabellenpunkte. Kunstrasen frei – Naturrasen unter Wasser Während auf den Kunstrasenplätzen nach dem Wegtauen der Schneedecke nahezu überall gespielt werden kann, zeigt sich auf vielen Naturrasenplätzen ein anderes Bild. Das viele Schmelzwasser hat die Böden tief und schwer gemacht, einige Plätze bleiben vorerst unbespielbar. Die Folge: erste Absagen noch vor dem Re-Start.

So sah es noch vor wenigen Tagen auf vielen Plätzen aus. – Foto: Ismail Yesilyurt

Erstes Oberliga-Spiel abgesagt So ist die Oberliga-Partie zwischen dem TSV Nordmark Satrup und Eutin 08 bereits am Donnerstag abgesagt worden. Der Rasen in Satrup ließ ein reguläres Spiel nicht zu. Keine Überraschung in diesen Tagen, aber dennoch bitter für beide Teams, die sich nach der langen Winterpause auf den Pflichtspielstart gefreut hatten. Der Staffelleiter Dennis Keske hat das Spiel am Ostermontag, dem 6. April um 13 Uhr neu angesetzt. Plan B in Dänemark Die Satruper reagierten jedoch flexibel, pragmatisch, kreativ, lösungsorientiert: Statt Trübsal zu blasen, wurde kurzerhand Plan B aktiviert. Das Team weicht ins dänische Krusau aus und bestreitet dort auf dem Kunstrasenplatz ein Testspiel gegen den Landesligisten TSV Rantrum, dessen Spiel in Kiel auch nicht stattfindet.