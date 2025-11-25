Spielausfälle satt! Zwei Heimsiege wurden erspielt

Auch in der Kreisliga Braunschweig sorgte das Wetter dafür, dass jede Menge Spiele nicht stattfinden konnten. Zwei Duelle konnten jedoch angepfiffen werden und wurden mit einem Heimsieg beendet..
FT Braunschweig II setzte sich in einem torreichen Spiel verdient mit 4:2 durch. Nach der Führung durch Thiessen (28.) glich Lamme zwar aus, doch drei schnelle Treffer von Probst (62.), Kammerer (65.) und Nentwig (76.) entschieden die Partie. Lammes spätes 4:2 durch Ziegler (88.) war nur Ergebniskosmetik. Nach dem 5:0 im Pokal war es der zweite Sieg der Saison für den neuen Tabellendritten.
RSV Braunschweig feierte im Kellerduell einen wichtigen 2:0-Heimsieg. Cramon-Taubadel brachte den RSV kurz vor der Pause in Führung (40.), Touray erhöhte per Foulelfmeter (62.). Vor der Partie hatte RSV Braunschweig drei Punkte Abstand auf den Tabellenletzten. Nun sprang der Aufsteiger auf Platz neun an Lamme II vorbei und weg von der Abstiegszone.