Spielausfälle satt! Zwei Heimsiege wurden erspielt

FT Braunschweig II setzte sich in einem torreichen Spiel verdient mit 4:2 durch. Nach der Führung durch Thiessen (28.) glich Lamme zwar aus, doch drei schnelle Treffer von Probst (62.), Kammerer (65.) und Nentwig (76.) entschieden die Partie. Lammes spätes 4:2 durch Ziegler (88.) war nur Ergebniskosmetik. Nach dem 5:0 im Pokal war es der zweite Sieg der Saison für den neuen Tabellendritten.