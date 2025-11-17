Spielausfälle satt! Oyten und Lohberg lassen federn

In Lohberg gab es eine Punkteteilung – und das nach klarer Führung des Heimteams. Felix Hellwinkel brachte Lohberg früh auf Kurs und traf sowohl in der 4. als auch in der 41. Minute zur 2:0-Führung. Nach der Pause erhöhte Achim den Druck, ließ zunächst Chancen liegen, kämpfte sich dann aber zurück ins Spiel. Rocat Undav traf in der 58. Minute zum Anschluss und sorgte in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Tor (90.) noch für den späten Ausgleich. Ein verpasster Sieg, der wehtut im Kampf um die Aufstiegsplätze.

In Oyten entwickelte sich ein torreiches und abwechslungsreiches Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten. Brunsbrock legte früh vor und ging durch Andre Oestmann (18.) mit 0:1 in Führung, doch der Gastgeber schlug sofort zurück: Daniel Wiechert (20.), Murat Avanas (27.) und Andre Geisler (31.) drehten die Partie innerhalb von elf Minuten zum 3:1. Kurz vor der Pause erzielte Steffen Bockelmann (43.) den wichtigen Anschlusstreffer und hielt Brunsbrock im Spiel. Nach dem Seitenwechsel suchte Brunsbrock weiter den Ausgleich – und fand ihn in der 62. Minute durch Leo Badenhoop-Clausen. In der Schlussphase wollten beide Teams den Sieg, doch klare Chancen blieben Mangelware. So blieb es bei einem leistungsgerechten 3:3. Oyten II bleibt das zweite Spiel hintereinander unbesiegt und verpasste den Sprung auf Platz zwei.