Allgemeines
– Foto: Johannes Hetzer

Spielausfälle prägen den Spieltag

19. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2

Gruppenliga Kassel 2
TSG Sandershausen
Homb./Udenh.
TuSpo Renger
TSV Wolfsang

Im Kampf um die Tabellenspitze liefern sich TuSpo Rengershausen und TSG Sandershausen weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen, während im Tabellenkeller mehrere richtungsweisende Partien anstehen. Der 19. Spieltag bringt Derbys, Abstiegsdramen und echte Härtetests für die Verfolger.

Begegnung der Formstarken

Heute, 14:00 Uhr
TSG Sandershausen
TSG SandershausenTSG Sandershausen
TSV Wolfsanger
TSV WolfsangerTSV Wolfsang
14:00live

Sandershausen ist nach sechs Siegen in Serie in Topform und will seine Tabellenposition behaupten. Wolfsanger trotz Verletzungssorgen seit fünf Spielen ungeschlagen, reist aber als Außenseiter zum Spitzenreiter. Die Gäste müssen geschlossen auftreten, um die stabile TSG-Defensive ernsthaft zu gefährden. Ob das Spiel stattfindet, entscheidet eine Platzbesichtigung morgen um 11:00 Uhr.

Ähnlich furios wie im Hinspiel?

Heute, 14:30 Uhr
TSG Wilhelmshöhe
TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe
TSV Rothwesten
TSV RothwestenRothwesten
14:30

Wilhelmshöhe will nach zwei Heimsiegen in Folge den nächsten Schritt im Abstiegskampf gehen und die knappe 4:5-Hinspielniederlage wettmachen. Rothwesten reist als Tabellenzehnter an, nachdem zuletzt zwei Spiele verloren gingen. Beide Teams benötigen Punkte, um ihre Positionen zu festigen.

Kreisduell zum Abschluss

Heute, 14:30 Uhr
SG Reinhardshagen
SG ReinhardshagenSG Reinhards
SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen
SG Wettesingen/Breuna/OberlistingenWettesingen/
14:30

Reinhardshagen peilt im Kreisduell den neunten Saisonsieg an und könnte seine starke Heimbilanz weiter ausbauen. Die Gäste stehen als Tabellenvierzehnter deutlich unter Druck, wollen aber nach der 2:6-Pleite gegen Baunatal eine Reaktion zeigen. Für die Breunaer SG wäre bereits ein Punktgewinn ein Erfolg.

Die Suche nach Konstanz

Heute, 15:00 Uhr
SV Kaufungen 07
SV Kaufungen 07Kaufungen 07
TuSpo 1900 Grebenstein
TuSpo 1900 GrebensteinTusPo Greben
15:00live

Kaufungen fehlt weiterhin die Konstanz, will aber nach der knappen 2:3-Niederlage in Reinhardshagen den Heimvorteil nutzen. Grebenstein reist mit dem Ziel an, seinen Platz im Spitzenfeld zu festigen und an den 3:1-Erfolg der Vorwoche anzuknüpfen. Die Gäste seien gewarnt vor Kaufungens Konterstärke, besitzen aber eine starke Bilanz aus den letzten direkten Duellen.

Runder Abschluss

Heute, 15:30 Uhr
FSC 1924 Lohfelden
FSC 1924 LohfeldenLohfelden
TSV Hertingshausen
TSV HertingshausenHertingshaus
15:30

Lohfelden hat sich nach dem Erfolg in Bosporus gefestigt und möchte im letzten Heimspiel des Jahres den Anschluss an Grebenstein halten. Hertingshausen hingegen kehrt nach zwei spielfreien Wochen zurück und will mit frischer Energie wichtige Auswärtspunkte sammeln. Das 3:2 aus der Hinrunde spricht für einen offenen Schlagabtausch.

Spielausfälle

Heute, 15:00 Uhr
TSV Holzhausen/Reinhardswald
TSV Holzhausen/ReinhardswaldTSV Holzh./R
TuSpo 1912 Rengershausen
TuSpo 1912 RengershausenTuSpo Renger
Abgesagt

Heute, 14:30 Uhr
SG Hombressen/Udenhausen
SG Hombressen/UdenhausenHomb./Udenh.
FC Bosporus Kassel
FC Bosporus KasselBosporus KS
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
VfL Wanfried
VfL WanfriedVfL Wanfried
SV Espenau
SV EspenauEspenau
Abgesagt

Die Partien zwischen dem TSV Holzhausen/Reinhardswald und TuSpo Rengershausen, SG Hombressen/Udenhausen und Bosporus KS und VfL Wanfried wurden witterungsbedingt abgesagt. Neue Termine stehen derzeit nicht fest.

Jan GundlachAutor