 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Winden vor der Herbstmeisterschaft.
Winden vor der Herbstmeisterschaft. – Foto: Marian Stanienda

Spielausfälle in der Kreisliga A Düren - der Spieltag live

Kreisliga A Düren: Mit dem Hinrundenfinale steigt der letzte Spieltag des Jahres. Wird VfVuJ Winden in Barmen Herbstmeister?

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Düren
Welldorf
Lohn
SC Jülich/SV Hoengen
F´aldenhoven

Kreisliga A Düren: Mit dem Hinrundenfinale steigt der letzte Spieltag des Jahres. Wird VfVuJ Winden in Barmen Herbstmeister? Alles zum 15. Spieltag findet ihr hier - sofern denn alle Paarungen über die Bühne gehen.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Düren

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Heute, 18:30 Uhr
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
18:30live
Spieltext Welldorf - Frenz

Heute, 15:00 Uhr
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
15:00
Spieltext Barmen - Winden

Morgen, 14:30 Uhr
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
14:30live
Spieltext Golzheim - H.-Stammeln

Morgen, 15:00 Uhr
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
15:00
Spieltext Düren 77 - Wenau

Morgen, 15:30 Uhr
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
15:30live
Spieltext SW Düren - F´aldenhoven

Morgen, 14:30 Uhr
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
Abgesagt
Spieltext Burgwart - Koslar

Morgen, 12:30 Uhr
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
12:30live
Spieltext SC Jülich/SV Ho... - Nörvenich

Morgen, 14:30 Uhr
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
Abgesagt
Spieltext Lohn - Oberzier

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

16. Spieltag
Sa., 21.02.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Sa., 21.02.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Schwarz-Weiß Düren
Sa., 21.02.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Rhenania Lohn
So., 22.02.26 14:30 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - BC Oberzier
So., 22.02.26 14:30 Uhr SG Germania Burgwart - JSV Frenz
So., 22.02.26 14:30 Uhr FC Golzheim - Jugendsport Wenau
So., 22.02.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Borussia Freialdenhoven
So., 22.02.26 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - VfVuJ Winden

17. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - FC Golzheim
Sa., 28.02.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - FC Düren 77
So., 01.03.26 14:30 Uhr JSV Frenz - Schwarz-Weiß Düren
So., 01.03.26 14:30 Uhr Rhenania Lohn - SG Germania Burgwart
So., 01.03.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - Salingia Barmen
So., 01.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 01.03.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - SG Nörvenich-Hochkirchen

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düren

_______________

>>> Die aktuellen News auf FuPa Mittelrhein

Aufrufe: 013.12.2025, 13:30 Uhr
redAutor