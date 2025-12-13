Spielausfälle in der Kreisliga A Düren - der Spieltag live

Kreisliga A Düren: Mit dem Hinrundenfinale steigt der letzte Spieltag des Jahres. Wird VfVuJ Winden in Barmen Herbstmeister? Alles zum 15. Spieltag findet ihr hier - sofern denn alle Paarungen über die Bühne gehen.

Heute, 15:00 Uhr Salingia Barmen Barmen VfVuJ Winden Winden 15:00 PUSH

Morgen, 15:00 Uhr FC Düren 77 Düren 77 Jugendsport Wenau Wenau 15:00 PUSH

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

16. Spieltag

Sa., 21.02.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln

Sa., 21.02.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Schwarz-Weiß Düren

Sa., 21.02.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Rhenania Lohn

So., 22.02.26 14:30 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - BC Oberzier

So., 22.02.26 14:30 Uhr SG Germania Burgwart - JSV Frenz

So., 22.02.26 14:30 Uhr FC Golzheim - Jugendsport Wenau

So., 22.02.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Borussia Freialdenhoven

So., 22.02.26 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - VfVuJ Winden



17. Spieltag

Fr., 27.02.26 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln

Fr., 27.02.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - FC Golzheim

Sa., 28.02.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - FC Düren 77

So., 01.03.26 14:30 Uhr JSV Frenz - Schwarz-Weiß Düren

So., 01.03.26 14:30 Uhr Rhenania Lohn - SG Germania Burgwart

So., 01.03.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - Salingia Barmen

So., 01.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

So., 01.03.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - SG Nörvenich-Hochkirchen

