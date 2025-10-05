Spielabsagen und Willkommenstag

Der Fußballbezirk Rems/Murr/Hall teilt das Folgende mit:

Spielabsage in der Kreisliga B3: SG Weinstadt II – TSV Rudersberg II – von den Gästen aufgrund Spielermangels abgesagt.

Spielabsage in der Kreisliga B7: SGM Jagstheim/Onolzheim – FC Langenburg – von den Gästen aufgrund Spielermangels abgesagt.

Es war eine Menge los an fünf Standorten im Bezirk Rems/Murr/Hall – und zwar in Steinach, Hertmannsweiler, Weiler zum Stein, Fellbach und Obersontheim.

Die Kleinen waren ganz groß – mit Spielfreude, Toren und starkem Einsatz in der Verteidigung.

Zum Abschluss gab es für jedes Kind ein Willkommens-T-Shirt.

Die Ausrichter waren tolle Gastgeber für diesen unvergesslichen Willkommensspieltag des wfv, welche in kurzer Zeit sehr viele Mannschaften betreut haben – eine tolle Leistung!