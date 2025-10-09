Spielabsagen im Odenwälder Kreispokal sorgen für Verdruss

Pokalfrust im Odenwald: Spielabsagen belasten den Kreispokal. Personalnot, Wetterchaos und Terminprobleme fordern Organisatoren und Vereine heraus. Ist der Wettbewerb in Gefahr? Bisher sind alle Spiele der zweiten Pokalrunde von einem Team abgesagt worden. Das sorgt für Ärger. Am Mittwochabend soll dann zwischen der GSV Breitenbrunn und SG Rimhorn/Neustadt die erste Partie regulär über die Bühne gehen. Auch die Partien zwischen Sensbachtal und Günterfürst am Donnerstag sowie dem KSV Reichelsheim und dem SV Gammelsbach (5. November) stehen noch aus. Wie der Kreisfußballwart auf die vielen Spielabsagen blickt und warum er „not amused“ ist, lest ihr im Echo-Artikel (Plus).