Rund 150 mitgereiste Brensbacher Anhänger sorgen beim Pokalfinale 2025 gegen den SV Hummetroth für Stimmung. Die Neuauflage des Vergleichs musste der SSV wegen Personalmangels absagen (Archiv). – Foto: Joaquim Ferreira
Spielabsagen im Odenwälder Kreispokal sorgen für Verdruss
Alle Partien der zweiten Pokalrunde abgesagt – ist der Wettbewerb in Gefahr?
Pokalfrust im Odenwald: Spielabsagen belasten den Kreispokal. Personalnot, Wetterchaos und Terminprobleme fordern Organisatoren und Vereine heraus. Ist der Wettbewerb in Gefahr? Bisher sind alle Spiele der zweiten Pokalrunde von einem Team abgesagt worden. Das sorgt für Ärger. Am Mittwochabend soll dann zwischen der GSV Breitenbrunn und SG Rimhorn/Neustadt die erste Partie regulär über die Bühne gehen. Auch die Partien zwischen Sensbachtal und Günterfürst am Donnerstag sowie dem KSV Reichelsheim und dem SV Gammelsbach (5. November) stehen noch aus. Wie der Kreisfußballwart auf die vielen Spielabsagen blickt und warum er „not amused“ ist, lest ihr im Echo-Artikel (Plus).