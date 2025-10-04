 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Spannende Spiele am Sonntag!
Spannende Spiele am Sonntag! – Foto: Ulrich Laakmann

Spielabsagen, Ergebnisse, Ticker & mehr: So läuft der Sonntag!

Spieltag am Niederrhein: Eine intensive Woche geht am 5. Oktober zu Ende. Welche Spiele nicht stattfinden, Liveticker und viel mehr - klickt euch rein!

Eine recht lange Spiel-Woche geht am Niederrhein mit dem 5. Oktober zu Ende. Alle Partien, Absagen, Ticker, Ergebnisse und mehr findet ihr in der gewohnten FuPa-Übersicht. Klickt euch durch:

>>> Ausfallticker Oktober 2025: Diese Spiele fallen aus!

Hier gibt es alle Spiele des Tages

>>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Duisburg, Dinslaken und Mülheim!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Düsseldorf!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Essen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Grevenbroich-Neuss!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kempen-Krefeld!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kleve-Geldern!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Moers!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Mönchengladbach-Viersen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Oberhausen-Bottrop!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Rees-Bocholt!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Remscheid!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Solingen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Wuppertal-Niederberg!

>>> Ähnliches gilt für die Liveticker am Spieltag auf FuPa Niederrhein!

Eine Auswahl von Spielen am 5. Oktober 2025

Morgen, 14:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
14:00live

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
15:30live

Morgen, 15:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
15:00live

Morgen, 15:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
15:30

Morgen, 15:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
15:00live

Morgen, 15:30 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
15:30

Morgen, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
15:30

Morgen, 15:00 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
15:00

Morgen, 14:30 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
Grün-Weiß Lankern
Grün-Weiß LankernGW Lankern
14:30

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

