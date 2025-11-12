Spielabsagen aufgrund eines tragischen Unglücks

+ 8 weitere

Vom Fußballbezirk Rems/Murr/Hall kommen diese Infos:

Aufgrund des tragischen Unglücks bei den SK Fichtenberg haben diese – mit vollster Zustimmung des Fußballbezirkes Rems/Murr/Hall – ihre Spiele am kommenden Wochenende im Herren-, Damen- und Juniorenbereich abgesagt.

Spielortverlegung in der Bezirksliga der Frauen:

Sonntag, 16.11., 10:30 Uhr: SGM Oppenweiler III/Sulzbach III/Backnang I – TV Oeffingen, wird auf dem Kunstrasenplatz in Oppenweiler ausgetragen.

Folgende Spielverlegungen und Neuansetzungen wurden gemeldet:

Kreisliga B7:

TSG Kirchberg – TSV Schrozberg – bisher: 06.12.2025 – neu: 10.04.2026

SGM Kreßberg II – SGM TSV Unterdeufstetten I/FC Matzenbach II – 02.11.2025 – neu: 28.11.2025

FC Langenburg – SV Ingersheim – bisher: 26.10.2025 – neu: 04.04.2026

In dieser und nächster Woche findet die dritte Runde im IN.VIVO-Bezirkspokal der Frauen statt:

Mittwoch, 12.11.2025, 19:30 Uhr:

FC Welzheim 06 – SV Winnenden

SGM SV Rieden/Michelbach/Tüngental – Spvgg Gammesfeld

Donnerstag, 13.11.2025: Spvgg Rommelshausen – SG Schorndorf: wurde von der Spvgg aufgrund Spielerinnenmangels abgesagt.

Mittwoch, 19.11.2025, 19:30 Uhr: SK Fichtenberg – SGM TSV Crailsheim/VfB Jagstheim/SV Onolzheim

(Eventuell gibt es hier noch eine Spielverlegung, aufgrund des tragischen Unglücks)

