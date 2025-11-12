Spielabsagen aufgrund eines tragischen Unglücks

Vom Fußballbezirk Rems/Murr/Hall kommen diese Infos:
__________________________________________________________________________________________________
Aufgrund des tragischen Unglücks bei den SK Fichtenberg haben diese – mit vollster Zustimmung des Fußballbezirkes Rems/Murr/Hall – ihre Spiele am kommenden Wochenende im Herren-, Damen- und Juniorenbereich abgesagt.
+++
Spielortverlegung in der Bezirksliga der Frauen:
Sonntag, 16.11., 10:30 Uhr: SGM Oppenweiler III/Sulzbach III/Backnang I – TV Oeffingen, wird auf dem Kunstrasenplatz in Oppenweiler ausgetragen.
+++
Folgende Spielverlegungen und Neuansetzungen wurden gemeldet:
Kreisliga B7:
TSG Kirchberg – TSV Schrozberg – bisher: 06.12.2025 – neu: 10.04.2026
SGM Kreßberg II – SGM TSV Unterdeufstetten I/FC Matzenbach II – 02.11.2025 – neu: 28.11.2025
FC Langenburg – SV Ingersheim – bisher: 26.10.2025 – neu: 04.04.2026
+++
In dieser und nächster Woche findet die dritte Runde im IN.VIVO-Bezirkspokal der Frauen statt:
Mittwoch, 12.11.2025, 19:30 Uhr:
FC Welzheim 06 – SV Winnenden
SGM SV Rieden/Michelbach/Tüngental – Spvgg Gammesfeld
Donnerstag, 13.11.2025: Spvgg Rommelshausen – SG Schorndorf: wurde von der Spvgg aufgrund Spielerinnenmangels abgesagt.
Mittwoch, 19.11.2025, 19:30 Uhr: SK Fichtenberg – SGM TSV Crailsheim/VfB Jagstheim/SV Onolzheim
(Eventuell gibt es hier noch eine Spielverlegung, aufgrund des tragischen Unglücks)
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
__________________________________________________________________________________________________
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________