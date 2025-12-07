 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
– Foto: Thomas Nast

Spielabsage, Zukunft vom Abwehrchef und zwei neue Trainer

News aus den Vereinen und Fußballbezirken: Was hat sich getan?

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Das teilt der Fußballbezirk mit:

Spielausfall in der Bezirksliga:

SGM Kreßberg – TSV Gaildorf – aufgrund Unbespielbarkeit des Platzes

TSV Mähringen

Das teilt der Verein über Instagram mit:

Orhan Bobic bleibt dem TSV Mähringen weiterhin treu !

Wir freuen uns riesig bekanntzugeben, dass unser Abwehrchef Orhan Bobic, den alle nur als „Ori“ kennen, auch in der Saison 2026/2027 das Trikot des TSV Mähringen tragen wird.

Ori ist seit Jahren eine zentrale Stütze unserer Mannschaft. In der Viererkette ist er eine wahre Festung!! zweikampfstark, souverän im Stellungsspiel und mit seiner enormen Erfahrung ein unverzichtbarer Rückhalt für das gesamte Team. Mit seiner Ruhe am Ball und seinem unerschütterlichen Einsatzwillen prägt er unser Spiel wie kaum ein anderer.

Wir sind sehr stolz und glücklich, dass Orhan weiterhin alles für unseren TSV geben wird.

Auf eine starke Saison, Ori !

Sportfreunde Lorch

Das teilt der Verein über Instagram mit:

Starke Neuigkeiten! Die 2. Mannschaft hat zwei neue Trainer an Bord

Ab sofort übernehmen Philipp Angele & Marcel Stavrianos das Zepter an der Seitenlinie.

Die beiden hochmotivierten, aus den eigenen Reihen stammenden jungen Trainer führen das Team zunächst bis zum Ende der Saison 25/26.

Wir freuen uns auf frischen Wind, neue Impulse und eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Viel Erfolg, Jungs!

Aufrufe: 07.12.2025, 12:00 Uhr
