Spielabsage, Zukunft vom Abwehrchef und zwei neue Trainer

TSV Mähringen

Das teilt der Verein über Instagram mit:

Orhan Bobic bleibt dem TSV Mähringen weiterhin treu !

Wir freuen uns riesig bekanntzugeben, dass unser Abwehrchef Orhan Bobic, den alle nur als „Ori“ kennen, auch in der Saison 2026/2027 das Trikot des TSV Mähringen tragen wird.

Ori ist seit Jahren eine zentrale Stütze unserer Mannschaft. In der Viererkette ist er eine wahre Festung!! zweikampfstark, souverän im Stellungsspiel und mit seiner enormen Erfahrung ein unverzichtbarer Rückhalt für das gesamte Team. Mit seiner Ruhe am Ball und seinem unerschütterlichen Einsatzwillen prägt er unser Spiel wie kaum ein anderer.

Wir sind sehr stolz und glücklich, dass Orhan weiterhin alles für unseren TSV geben wird.

Auf eine starke Saison, Ori !