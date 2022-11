Spielabsage wirft Fragen auf

Am Samstag erhielt der TSV Grünewalde die Nachricht dass das für Sonntag geplante Spiel in Hohenbocka nicht stattfinden kann. Der Platz in Hohenbocka sei wohl nicht bespielbar. Dies wirft für die Grünewalder allerdings Fragen auf. Warum wurde vor ein paar Wochen ein Heimrechttausch beantragt dem der TSV auch entsprach? Am letzten Wochenende konnte in Hohenbocka noch gespielt werden und das Wetter in den folgenden Tagen war für diese Jahreszeit hervorragend. Selbst wenn abzusehen war dass der Platz nicht bespielbar ist, warum wurde das Heimrecht nicht einfach wieder getauscht und man hätte in Grünewalde gespielt? Die Grünewalder fühlen sich leicht verschauckelt und diese Spielabsage hat einen faden Beigeschmack.