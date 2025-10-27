🗣: Spielabsage verärgert Aschau – Forstinning mit Lob für den Gegner

Hans-Werner Grünwald, Trainer des SV Miesbach: »Das Spiel war vor allem in der ersten Halbzeit stark von der Taktik geprägt. Beide Mannschaften wollten keine Fehler machen, wobei ich sagen muss, dass Saaldorf die besseren Chancen hatte – etwa durch einen Kopfball, den Michi Wiesboeck stark pariert hat. Insgesamt war das Spiel in dieser Phase sehr kontrolliert, man hätte fast die Tore abbauen können, und es hätte wohl kaum jemand gemerkt.

Nach der Pause wurde die Partie intensiver und wir sind besser ins Spiel gekommen. Nach etwa einer Stunde hatten wir durch Florian Haas die erste gute Möglichkeit, doch Tauber vom SV Saaldorf hielt den Flachschuss stark. Fünf Minuten später legte Florian Haas schön auf Riccardo Pindado ab, und unser Youngster blieb im Eins-gegen-eins eiskalt und schob zur Führung ein – ein richtig starker Moment für uns. Danach kam der erwartete Druck von Saaldorf, dem wir aber gut standgehalten haben. In der 80. Minute hatten sie noch eine Riesenchance nach einer Kopfballverlängerung, doch Michi Wiesboeck rettete uns mit einer klasse Parade den Dreier.

In der Schlussphase haben wir dann auf Konter gesetzt, und in der 90. Minute fiel nach einem Pfostenabpraller das 2:0 durch Sontheim, was die Entscheidung brachte. Saaldorf war der erwartet schwere Gegner, und wir sind glücklich, dass wir die Partie mit einem Sieg beenden konnten. Die Mannschaft hat die Belastung der letzten Wochen top weggesteckt. Außerdem möchte ich betonen, dass das Schiedsrichtergespann eine sehr gute Leistung gezeigt hat – das darf man ruhig auch mal erwähnen. Insgesamt war das für uns ein optimaler Abschluss.«

