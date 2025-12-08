Spielabsage und Trainerwechsel

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Spielabsage in der Kreisliga B4: TV Stetten II – VfR Birkmannsweiler II – von den Gästen aufgrund Spielermangels abgesagt.
Das teilt der Verein über Instagram mit:
SGM Kohlstetten/Gächingen und Trainer Kerem Tunc gehen ab sofort getrennte Wege
Die SGM Kohlstetten/Gächingen und Cheftrainer Kerem Tunc gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Verein mitteilt, erfolgte die Trennung einvernehmlich nach intensiven Gesprächen über die sportliche Ausrichtung der kommenden Monate.
Die SGM dankt Kerem Tunc für seine geleistete Arbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. Bis ein neuer Cheftrainer verpflichtet ist, übernehmen Michael Dürr und Lukas Brändle interimsweise die Leitung der Mannschaft.
