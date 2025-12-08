Spielabsage und Trainerwechsel

SGM Kohlstetten/Gächingen

Das teilt der Verein über Instagram mit:

SGM Kohlstetten/Gächingen und Trainer Kerem Tunc gehen ab sofort getrennte Wege

Die SGM Kohlstetten/Gächingen und Cheftrainer Kerem Tunc gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Verein mitteilt, erfolgte die Trennung einvernehmlich nach intensiven Gesprächen über die sportliche Ausrichtung der kommenden Monate.

Die SGM dankt Kerem Tunc für seine geleistete Arbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. Bis ein neuer Cheftrainer verpflichtet ist, übernehmen Michael Dürr und Lukas Brändle interimsweise die Leitung der Mannschaft.