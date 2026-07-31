Spielabsage! Partie des FC Aschheim in Garching verschoben

Die Nord-Bezirksligisten haben die Partie auf den 8. September verlegt. Garching hat unterdessen ein Bayernliga-Talent zurückgeholt.
Die beiden benachbarten Bezirksligisten VfR Garching und FC Aschheim haben dieses Wochenende hitzefrei. Das für Samstag geplante Duell wurde deutlich nach hinten verschoben auf den 8. September. VfR-Trainer Mike Niebauer bestätigt, dass die beiden Vereine schon vor einigen Wochen über die Verschiebung diskutiert haben und die am Wochenende erwarteten Temperaturen waren nun im wahrsten Sinne des Wortes der Tropfen auf den heißen Stein.
Im Umfeld der Garchinger gibt es dieses Wochenende einen Junggesellen-Abschied. Dazu kamen nun noch kurzfristig Absagen wegen Verletzungen oder Urlaub. „Wir hätten immer noch eine gute Mannschaft auf den Platz gebracht“, sagt Mike Niebauer.
Auch wenn nicht gespielt wird, hat der VfR diese Woche einen Sieg gelandet mit dem Transfer des Garchingers Gadeon Ambrosio zurück nach Hause. Er spielte zuletzt in der Bayernliga Nord für den FC Ingolstadt und ist laut Mike Niebauer „genau der Spieler, der in unser Anforderungsprofil passt“. Er hat mehrere Verbindungen zum Verein und zu verschiedenen Spielern. „Bei so einem Talent ist es nicht normal, dass er in die Bezirksliga nach unten geht“, sagt Mike Niebauer. Ambrosio hätte auch die Möglichkeit, in der Bayern- oder Landesliga unterzukommen. „Wir sind sehr stolz, dass wir ihn überzeugen konnten“, sagt der Trainer über den 20-Jährigen. (nb)