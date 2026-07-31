Spielabsage! Partie des FC Aschheim in Garching verschoben

Das kommende Spiel des VfR Garching wurde abgesagt. – Foto: Johannes Traub

Die beiden benachbarten Bezirksligisten VfR Garching und FC Aschheim haben dieses Wochenende hitzefrei. Das für Samstag geplante Duell wurde deutlich nach hinten verschoben auf den 8. September. VfR-Trainer Mike Niebauer bestätigt, dass die beiden Vereine schon vor einigen Wochen über die Verschiebung diskutiert haben und die am Wochenende erwarteten Temperaturen waren nun im wahrsten Sinne des Wortes der Tropfen auf den heißen Stein.

Im Umfeld der Garchinger gibt es dieses Wochenende einen Junggesellen-Abschied. Dazu kamen nun noch kurzfristig Absagen wegen Verletzungen oder Urlaub. „Wir hätten immer noch eine gute Mannschaft auf den Platz gebracht“, sagt Mike Niebauer.