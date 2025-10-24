Spielabsage mit Tiefgang

Der SV Borussia 08 Neuenhaus hätte am Sonntag um 14 Uhr die SF Schwefingen empfangen sollen, doch daraus wird nichts. Wie der Verein auf seinen sozialen Kanälen bekannt gab, fehlte es nicht etwa an Motivation oder Bällen, sondern an gültigen Schwimmnachweisen. Die Plätze in Neuenhaus und Meppen standen derart unter Wasser, dass ein regulärer Spielbetrieb schlicht nicht möglich war.

So bleibt den Teams nur, die Gummistiefel wieder auszuziehen und auf trockenere Zeiten zu hoffen. Ein neuer Termin ist noch nicht fix, ein Nachholspiel im März 2026 scheint aber im Bereich des Möglichen. Bis dahin heißt es: Abwarten, Tee trinken und vielleicht ein bisschen Brustschwimmen üben.

Es gibt Tage, an denen man sich fragt, ob der Ball wirklich rund ist – oder ob er sich einfach nur vom Wind treiben lässt. In Veldhausen war Letzteres der Fall. Die Bälle flogen, segelten, stolperten durch die Luft, als hätten sie ein Eigenleben. Fußball im Herbst, wie er eben riecht: nach nassem Gras, kalten Fingern und einer Prise Zufall.

Der SV Veldhausen hatte sich nach zwei Siegen gerade wieder aufgerappelt, als Altenlingen vorbeikam, im Gepäck drei Siege, gute Laune und offenbar auch die besseren Windverhältnisse. Was folgte, war kein Leckerbissen, aber ein ehrlicher Arbeitstag: viel Kampf, wenig Glanz, und irgendwo dazwischen zwei Eckbälle, die bei Altenlingen ans Aluminium krachten wie eine schlecht geschraubte Gartenpforte im Sturm.

Doch die Zevenhuizen-Elf blieb ruhig, geduldig, fast stoisch. Und als das Spiel schon nach einem 0:0 roch, das niemandem wehtun, aber auch niemanden wärmen würde, kam er doch: der späte Treffer, der Lucky Punch, das kleine Wunder im Wind. 1:0, fertig. (86' Niklas Lingers)

Veldhausen bleibt trotz beherztem Auftritt im Tabellenkeller, Altenlingen klettert ganz nach oben. Der Herbst bläst heftig, aber für den ASV weht der Wind gerade aus der richtigen Richtung.