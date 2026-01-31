– Foto: Peter Schildmann

❄️ SPIELABSAGE: Kunstrasen unter Schneedecke – Testspiel fällt aus

Das für den morgigen Sonntag (01.02.2026) geplante Freundschaftsspiel zwischen dem TuS Eintracht Bielefeld II und dem SV Sundern muss leider abgesagt werden.

Obwohl für Bielefeld lediglich leichte Schneeschauer bei Temperaturen um 3°C vorhergesagt waren, hat der winterliche Einzug den Kunstrasenplatz an der Graudenzer Straße (Königsbrügge) unbespielbar gemacht. Eine geschlossene Schneedecke sowie die Gefahr von Eisbildung unter dem Schnee lassen einen regulären Spielbetrieb aus Sicherheitsgründen nicht zu.