Spielabsage: Kunstrasen unter Schneedecke

– Foto: Peter Schildmann

Das für den Sonntag (01.02.2026) geplante Freundschaftsspiel zwischen dem TuS Eintracht Bielefeld II und dem SV Sundern muss leider abgesagt werden.

Obwohl für Bielefeld lediglich leichte Schneeschauer bei Temperaturen um 3°C vorhergesagt waren, hat der winterliche Einzug den Kunstrasenplatz an der Graudenzer Straße (Königsbrügge) unbespielbar gemacht. Eine geschlossene Schneedecke sowie die Gefahr von Eisbildung unter dem Schnee lassen einen regulären Spielbetrieb aus Sicherheitsgründen nicht zu.

Sicherheit geht vor: Um Verletzungen der Spieler zu vermeiden und den Kunstrasen zu schonen, wurde die Partie nach einer Platzbegehung am Vormittag offiziell abgesetzt.

Ein Nachholtermin für das Testspiel steht aktuell noch nicht fest. Wir informieren euch hier, sobald die Partie neu angesetzt wird.