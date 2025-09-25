Spielabsage, kein Training möglich: »Der Herbst ist nie einfach!«

Ein Bild, an das man sich von nun an wieder gewöhnen muss. – Foto: Jan Sigel

Der Herbst ist da - mit all seinen Begleiterscheinungen. Werden die Tage kürzer, kälter und nässer, ist die Austragung vieler Partien fraglich. Am 12. Spieltag hat es die Partie Eltersdorf vs. Fortuna Regensburg erwischt. Weitere werden (in den nächsten Wochen) folgen - garantiert! Mit zunehmender Jahresdauer nimmt zudem die Verletzungsgefahr immer mehr zu. Weil die Belastung in den vergangenen Wochen und Monaten (zu) hoch war. Aber auch, weil sich Muskeln und Bänder bei einstelligen Graden im Gegensatz zu Viren und Bakterien einfach unwohl fühlen.

Beim Würzburger FV schrillen in der medizinischen Abteilung die Alarmglocken. Die Grippe hat sich in der Zellerau ausgebreitet. Das Montags-Training musste deshalb abgesagt werden, tags darauf konnten nur 14 Mann üben. Kein Wunder, dass angesichts dieser Entwicklung in einer ohnehin schwierigen Phase Trainer Andreas Eisenmann nur noch die Hände über den Kopf zusammenschlägt. "Der Herbst ist nie einfach für Trainer!", spricht Stadelns Manfred Dedaj vielen Kollegen aus der Seele. "Die kürzeren Tage, die Zeitumstellung, die kälteren Temperaturen - die Jungs müssen sich schnell daran gewöhnen und entsprechend reagieren." Wenn nicht, droht ein volles Lazarett. Ähnlich wie Dedaj glaubt auch Florian Bauer von Großschwarzenlohe aber insgesamt an eine vorhandene Eigenverantwortung seiner Mannen. "Jeder weiß, dass es im Herbst Extrameter braucht, um das Immunsystem im Griff zu haben. Während Corona haben wir viel gelernt, was Hygiene betrifft. Ich glaube, die Jungs sind gut gebrieft."

Und dann gibt es auch noch die Gruppe von Funktionären und Trainern, die den sich verändernden Rahmenbedingungen überhaupt keine Bedeutung beimessen. Während Gebenbachs Interimstrainer Andreas Graml schmunzelt feststellt, "dass wir Pullis und Regenjacken haben", erwarten viele Vereine keine Jahreszeit-bedingten Krankheitsmeldungen. Zu ihnen zählen unter anderem Christoph Jank (Jahn II) und Hendrik Baumgart (Kornburg). Aber auch sie können nicht bezweifeln, dass der Herbst da ist - mit all seinen Begleiterscheinungen. Siehe Eltersdorf... Spielfrei: TSV Neudrossenfeld

Shqipran Skeraj (Trainer, Erlangen): "Der FC Eintracht Bamberg gehört zu den Aufstiegsfavoriten und kommt immer besser in die Spur. Wir freuen uns auf dieses Spiel! Insgesamt spüren wir die Intensität der vergangenen Wochen schon, aber die Jungs ziehen gut mit und wir können das bislang ordentlich steuern." Personal: Bis auf die Langzeitverletzten können alle Mann spielen. Sascha Dorsch (Vorstandssprecher, Bamberg): "Nach den beiden Siegen gegen Regensburg 2 und Hof - beide ohne Gegentor - wollen wir an diese Leistungen anknüpfen und Konstanz über 90 Minuten in unsere Spiele bringen. Dies hat uns im Laufe der bisherigen Saison gefehlt. Wir freuen uns auf ein Derby in Erlangen, hier gab es bisher immer rassige Spiele." Personal: Es besteht die Hoffnung, dass Andreas Pfahlmann und Luca Leistner zeitnah ins Mannschaftstraining zurückkehren können.

Faruk Maloku (Trainer, Cham): "In der Nachbetrachtung können wir das letzte Ergebnis richtig einordnen. Es spielt schon auch immer eine große Rolle, in welcher Zusammensetzung man eine Zweitvertretung an dem jeweiligen Spieltag bekommt. Wir nehmen das 1:5 gegen Ingolstadt als Erfahrung mit und schauen nach vorne. Solche Ereignisse können in der Bayernliga passieren. Das entscheidende ist, dass als Lernprozess anzunehmen und schnellstmöglich wieder in die Spur zu finden. Denn: Mit Weiden bekommen wir es mit einer formstarken Mannschaft zu tun, die immer besser in die Saison findet und aktuell einen Lauf gestartet hat. Es wird eine sehr anspruchsvolle Aufgabe gegen Weiden zu bestehen. Wir hoffen, wir bekommen die nötige Frische wieder hin bis Freitagabend." Personal: Alexander Sigl (verletzt) und Raphael Huber (krank) fallen sicher aus, Jakub Hrudka

und Finn Steinhauser droht ein ähnliches Schicksal. Michael Riester (Trainer, Weiden): "Obwohl personell etwas der Schuh drückt, ist die Stimmung super und der Spirit der Truppe enorm. Wir wollen in Cham bestehen und den Fight, den sie uns liefern werden, annehmen. Die Freude ist groß und das möchte ich auch bei meinen Männern im Spiel sehen." Personal: Lukas Schaller, Niklas Lang, Adrian Hoti und Jakob Höfler fehlen sicher. Daniel Krlicka und Christoph Fenninger sind angeschlagen und konnten die Woche nicht trainieren.

Der Platz im Elsner-Sportpark ist tief und durchweicht - aus diesem Grund fällt diese Partie aus, wie Quecken-Sprecher Timo Engelhardt informiert. Ein Nachholtermin steht bereits fest:

Das Spiel wird am Dienstag, 30. September, um 19 Uhr nachgeholt.

Hendrik Baumgart (Trainer, Kornburg): "Leider sind wir in Neudrossenfeld vom Schiedsrichter um den Sieg gebracht worden. Er war der Einzige auf dem Platz, der in dieser 92. Minute ein Handspiel gesehen hat. Ganz bitter, das wären Big-Points gewesen. Es gilt daher die Jungs wieder aufzubauen, da sie - wie in Cham und beim SCE - ein sehr ordentliches Spiel gezeigt haben. Diese Leistungskonstanz müssen wir nun auch zu Hause zeigen, wenn Gegner eher tief stehen - wie vielleicht auch der FC Coburg. Da gilt es die Nerven zu behalten und unserer Linie treu zu bleiben. Coburg ist dennoch immer für mindestens ein Tor gut, somit müssen wir unbedingt treffen." Personal: Alle Mann sind fit. Lars Mülller (Sportlicher Leiter, Coburg): "Nach der bitteren Niederlage in letzter Sekunde gegen Eltersdorf heißt es nun für uns im schweren Auswärtsspiel in Kornburg

alles ausblenden und alles reinhauen: Kampf, Leidenschaft, Disziplin von der 1. Minute an und individuelle Fehler wie in den vergangenen Wochen abstellen." Personal: Norik Höhn ist weiter verletzt, Lars Schilling und Ricardo König arbeiten an ihrem Comeback, Jonas Kirchner und Domenic Lauerbach sind fraglich. Samstag

Andreas Eisenmann (Trainer, Würzburg): "Leider kommt bei uns momentan immer noch einer oben drauf. In dieser Woche hat uns eine Grippewelle erwischt, weswegen wir am Montag sogar unser Training absagen mussten. Trainiert haben wir in der Folge bisher nur dienstags mit 14 Mann. Entsprechend angespannt stellt sich die Lage bei uns vor dem schweren Heimspiel gegen den Tabellenführer aus Neumarkt dar. Unabhängig unserer personellen Lage und der momentanen Platzierung des Gegners wartet mit dem ASV ein echtes Kaliber auf uns. Um die erfahrenen Führungsspieler Marx und Braun gesellen sich weitere gestandene sowie junge wilde Spieler. Diese Mischung passt sehr gut. Hinzu kommen klare Muster in Ballbesitz. Kurzum: Wir müssen total da sein!" Personal: Maximilian Pérez-Hintermeier, Luca Forster, Sebastien Döring und Noa Zuljevic sind die bekannten Sorgenkinder. Simon Schäffer befindet sich im Aufbautraining. Hendrik Hansen, Fabio Gobbo, Heorhii Nachkebiia, Felix Lehrmann, Nicolas Engelking und Fabio Hock sind alle samt krank - ihr Einsatz steht in den Sternen. Sven Zurawka (Trainer, Neumarkt): "Der WFV hat eine Mannschaft, die gerade im Offensivbereich viel Qualität hat. In meinen Augen steht Würzburg zu Unrecht im unteren Teil der Tabelle. Wir wissen aufgrund der Großschwarzenlohe-Erfahrung, dass gerade Spiele gegen offensichtlich angeschlagene Teams sehr schwierig sind. Wir müssen wieder an unsere Leistungsgrenze kommen, um drei Punkte mitnehmen zu können. Gleichzeitig freuen wir uns auf das tolle Stadion in Würzburg." Personal: Leon Gümpelein und Alex Braun sind und bleiben auch wohl noch bis zum Winter angeschlagen. Ob sie jeweils einsatzfähig sind, entscheidet sich kurzfristig. Maximilian Dobra ist weiter gesperrt.

Andreas Graml (Interimstrainer, Gebenbach): "Erst war Ingolstadt tabellarisch eher unten angesiedelt, nun haben sie zwei Top-Gegner geschlagen. Schwieriger könnte es nicht werden für uns. Nach Fortuna kommt die nächste Spitzenmannschaft auf uns zu." Personal: Timo Kohler kehrt in den Kader zurück, sodass alle Mann zur Verfügung stehen. Patrick Schönfeld (Trainer, Ingolstadt): "Der Punktgewinn in Regensburg war ein kleiner Achtungserfolg in einer schwierigen Phase. Nicht nur deshalb ist Gebenbach schwer einzuschätzen. Es könnte ja auch auf der Trainerbank noch was passieren..." Personal: Das straffe Programm mit vier Spielen innerhalb von zehn Tagen konnte ohne weitere größere Verletzung gemeistert werden. Johann Chirinos ist auf Länderspielreise (Honduras).

Christoph Jank (Trainer, Regensburg): "Der FSV Stadeln spielt als Aufsteiger aktuell eine sehr erfolgreiche Saison. Unser Ziel ist es, mit hoher Intensität, Zielstrebigkeit und Siegeswille unser Heimspiel zu gewinnen." Personal: Es fehlen: Titus Knoche (Muskelverletzung), Ante Banden (Bänderverletzung) sowie Lenny Schön und Kelvin Onuigwe (beide gesperrt). Manfred Dedaj (Trainer, Stadeln): "Ja, wir haben nun mal verloren. Wir werden versuchen, gleich wieder aufzustehen. Egal ob Niederlage oder Sieg: Beim nächsten Spiel fängt man immer wieder von Null an. Ziel ist es auch immer, drei Punkte mitzunehmen. Die große Kunst in unserer aktuellen Phase ist es, nach den paar Erfolgen nicht zu glauben, wir sind angekommen. Die Begeisterung für die Bayernliga muss aufrecht erhalten werden." Personal: Max Hering ist im Urlaub, Dominik Hahn und Leon Rukiqi sind verletzt.