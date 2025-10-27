Spielabsage in Wilhelmshaven sorgt für Fragen

Die lange Fahrt an die Nordsee endete für USI Lupo Martini Wolfsburg mit einer herben Enttäuschung: Das Oberligaspiel beim SV Wilhelmshaven wurde kurz vor Anpfiff abgesagt. Nach einer vierstündigen Anreise stand fest – gespielt wird nicht. Grund war die Unbespielbarkeit des Platzes im Jadestadion.

„Nachdem wir in Wilhelmshaven angekommen sind, hat das Schiedsrichtergespann das Spiel vor Ort abgesagt“, berichtete Team-Manager Tahar Gritli. „Im Anschluss kamen noch der Schiedsrichterbeobachter und jemand von der Stadt – beide haben die Entscheidung bestätigt. Für uns natürlich ärgerlich nach vier Stunden Anreise, aber die Gesundheit der Spieler geht vor.“

Besonders bitter: Schon im Vorfeld habe es Anzeichen gegeben, dass das Spiel witterungsbedingt gefährdet sei. „Wenn man ein bis zwei Tage vorher schon die Vermutung hatte, hätte man vielleicht früher absagen können“, so Gritli. Ein neuer Termin für die Begegnung steht noch nicht fest. Offen ist auch, ob die Partie noch in diesem Jahr oder erst 2026 nachgeholt wird.

Neben sportlichem Frust sorgte auch die Organisation für Unmut. Die Mannschaft war mit dem Reisebus unterwegs – wer die entstandenen Kosten trägt, ist noch unklar. „Das Essen nach dem Spiel konnten wir stornieren, aber einen Stopp auf der Rückfahrt mussten wir trotzdem machen. Die Jungs haben dann bei einer Fast-Food-Kette etwas gegessen – schließlich waren wir erst gegen 17.30 Uhr wieder zu Hause.“