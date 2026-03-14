Spielabsage in Wickrathhahn, Remis in Korschenbroich

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Liga-Primus Rheydter SV will den Vorsprung von sieben Punkten mit einem Sieg gegen den FC Blau-Weiß Wickrathhahn weiter ausbauen. Das formstärkste Team der Liga, die Sportfreunde Neuwerk, will seinen Lauf auch gegen den SC Rheindahlen fortsetzen. Der TuS Liedberg und die DJK Hehn wollen ihren sieglosen Lauf jeweils mit einem Dreier beenden. Das ist der 19. Spieltag:
Die Red Stars Mönchengladbach sammelten den vierten Punkt der Saison. In einem turbulenten Spiel gegen den VfB Korschenbroich wurde das erste mal in der 43. Minute gejubelt - Ilja Lichtenwald brachte die Gäste in Führung. Im zweiten Abschnitt glich Luan Kurhasku aus (54.), ehe Elias Amani die Hausherren in Führung brachte (74.). Zehn Minuten später erhöhte Ali Salgin auf 3:1 (84.). Doch das Tabellenschlusslicht gab sich nicht auf und kam zunächst durch Arthur Kolesnikov auf 2:3 ran (87.), bevor Daniel Schljanik den 3:3-Ausgleich erzielte. Die Red Stars feierten einen späten Punktgewinn. Korschenbroich verpasste den Sprung auf Rang zwei.
Der FC Blau-Weiß Wickrathhahn hat sich am Samstagmorgen für einen Nichtantritt im Duell mit dem Rheydter SV entschieden. Der Liga-Primus setzt sich somit weiterhin an der Spitze ab.
Die Tabelle der Kreisliga A Mönchengladbach/Viersen
Die nächsten Spieltage:
20. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr Rheindahlen - Polizei SV
Sa., 21.03.26 18:30 Uhr Odenkirchen II - Korschenbr.
So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Otzenrath - Wickrathhahn
So., 22.03.26 15:00 Uhr Liedberg - DJK Hehn
So., 22.03.26 15:15 Uhr SV Schelsen - SF Neuwerk II
So., 22.03.26 15:15 Uhr Red Stars MG - ASV Süchteln II
21. Spieltag
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr DJK Hehn - Rheindahlen
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr Rheydter SV - Neersbroich
Sa., 28.03.26 18:00 Uhr ASV Süchteln II - Odenkirchen II
Sa., 28.03.26 18:30 Uhr SF Neuwerk II - Red Stars MG
So., 29.03.26 15:00 Uhr Korschenbr. - SV Otzenrath
So., 29.03.26 15:30 Uhr Polizei SV - SV Schelsen