 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Spielabsage in Wickrathhahn, Remis in Korschenbroich

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Der 19. Spieltag steht an. Der Rheydter SV will beim FC Blau-Weiß Wickrathhahn einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg gehen. Die formstarken Sportfreunde Neuwerk wollen ihren Lauf auch gegen den SC Rheindahlen fortsetzen. Die DJK Hehn und der TuS Liedberg brauchen derweil einen Erfolg um aus dem Negativstrudel zu entkommen.

von Tristan Benten · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser
Die Sportfreunde Neuwerk wollen ihren Siegeslauf fortsetzen
Die Sportfreunde Neuwerk wollen ihren Siegeslauf fortsetzen – Foto: Michael Heinz Kelleners

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Kreisliga A MG/VIE
Red Stars MG
Rheydter SV
Odenkirchen II
Rheindahlen

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Liga-Primus Rheydter SV will den Vorsprung von sieben Punkten mit einem Sieg gegen den FC Blau-Weiß Wickrathhahn weiter ausbauen. Das formstärkste Team der Liga, die Sportfreunde Neuwerk, will seinen Lauf auch gegen den SC Rheindahlen fortsetzen. Der TuS Liedberg und die DJK Hehn wollen ihren sieglosen Lauf jeweils mit einem Dreier beenden. Das ist der 19. Spieltag:

Gestern, 19:30 Uhr
VfB Korschenbroich
VfB KorschenbroichKorschenbr.
Red Stars Mönchengladbach
Red Stars MönchengladbachRed Stars MG
3
3
Abpfiff

Die Red Stars Mönchengladbach sammelten den vierten Punkt der Saison. In einem turbulenten Spiel gegen den VfB Korschenbroich wurde das erste mal in der 43. Minute gejubelt - Ilja Lichtenwald brachte die Gäste in Führung. Im zweiten Abschnitt glich Luan Kurhasku aus (54.), ehe Elias Amani die Hausherren in Führung brachte (74.). Zehn Minuten später erhöhte Ali Salgin auf 3:1 (84.). Doch das Tabellenschlusslicht gab sich nicht auf und kam zunächst durch Arthur Kolesnikov auf 2:3 ran (87.), bevor Daniel Schljanik den 3:3-Ausgleich erzielte. Die Red Stars feierten einen späten Punktgewinn. Korschenbroich verpasste den Sprung auf Rang zwei.

Morgen, 15:00 Uhr
FC Blau-Weiß Wickrathhahn
FC Blau-Weiß WickrathhahnWickrathhahn
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
Abgesagt

Der FC Blau-Weiß Wickrathhahn hat sich am Samstagmorgen für einen Nichtantritt im Duell mit dem Rheydter SV entschieden. Der Liga-Primus setzt sich somit weiterhin an der Spitze ab.

Heute, 16:00 Uhr
SV 1909 Otzenrath
SV 1909 OtzenrathSV Otzenrath
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen II
4
0
SV Otzenrath - Odenkirchen II

Morgen, 13:30 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln II
SV Schelsen
SV SchelsenSV Schelsen
13:30
ASV Süchteln II - SV Schelsen

Morgen, 12:30 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk II
SC Rheindahlen
SC RheindahlenRheindahlen
12:30
SF Neuwerk II - Rheindahlen

Morgen, 15:30 Uhr
Polizei SV Mönchengladbach
Polizei SV MönchengladbachPolizei SV
TuS Liedberg
TuS LiedbergLiedberg
15:30
Polizei SV - Liedberg

Morgen, 15:00 Uhr
DJK Hehn
DJK HehnDJK Hehn
Sportfreunde Neersbroich
Sportfreunde NeersbroichNeersbroich
15:00
DJK Hehn - Neersbroich

Die Tabelle der Kreisliga A Mönchengladbach/Viersen

Die nächsten Spieltage:

20. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr Rheindahlen - Polizei SV
Sa., 21.03.26 18:30 Uhr Odenkirchen II - Korschenbr.
So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Otzenrath - Wickrathhahn
So., 22.03.26 15:00 Uhr Liedberg - DJK Hehn
So., 22.03.26 15:15 Uhr SV Schelsen - SF Neuwerk II
So., 22.03.26 15:15 Uhr Red Stars MG - ASV Süchteln II

21. Spieltag
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr DJK Hehn - Rheindahlen
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr Rheydter SV - Neersbroich
Sa., 28.03.26 18:00 Uhr ASV Süchteln II - Odenkirchen II
Sa., 28.03.26 18:30 Uhr SF Neuwerk II - Red Stars MG
So., 29.03.26 15:00 Uhr Korschenbr. - SV Otzenrath
So., 29.03.26 15:30 Uhr Polizei SV - SV Schelsen