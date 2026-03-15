Spielabsage in Wickrathhahn, Hehn mit Zeichen im Keller

Die Red Stars Mönchengladbach sammelten den vierten Punkt der Saison. In einem turbulenten Spiel gegen den VfB Korschenbroich wurde das erste mal in der 43. Minute gejubelt - Ilja Lichtenwald brachte die Gäste in Führung. Im zweiten Abschnitt glich Luan Kurhasku aus (54.), ehe Elias Amani die Hausherren in Führung brachte (74.). Zehn Minuten später erhöhte Ali Salgin auf 3:1 (84.). Doch das Tabellenschlusslicht gab sich nicht auf und kam zunächst durch Arthur Kolesnikov auf 2:3 ran (87.), bevor Daniel Schljanik den 3:3-Ausgleich erzielte. Die Red Stars feierten einen späten Punktgewinn. Korschenbroich verpasste den Sprung auf Rang zwei.

Der FC Blau-Weiß Wickrathhahn hat sich am Samstagmorgen für einen Nichtantritt im Duell mit dem Rheydter SV entschieden. Der Liga-Primus setzt sich somit weiterhin an der Spitze ab.

Der SV Otzenrath ließ der SpVg Odenkirchen II keine Chance im Duell - dabei fielen alle Treffer in der zweiten Hälfte. Jan-Niklas Alexander Jaspers traf derweil dreifach (54., 69., 72.). zudem trafen Jan-Hendrik Schmitz (58.) und Martin Naubert (86.). Durch den klaren 5:0-Erfolg kletterte Otzenrath auf Platz zwei, während Odenkirchen auf Rang neun zurück fiel.

Beim SV Schelsen lief am Sonntagmittag nichts zusammen im Duell mit dem ASV Süchteln II. Ein Doppelpack von Anthony Kreft (8., 12.) und ein Treffer von Jan Schouren (15.) sorgten für eine komfortable 3:0-Führung der Hausherren nach gerade einmal 15 Minuten. Im zweiten Durchgang stellte Tom Plauk auf 4:0 (58.), ehe Sebastian Gerhard Selke einen Elfmeter verschoss und somit den 1:4-Anschlusstreffer verpasste (71.). Den Schlusspunkt setzte Matthias Bertges mit dem 5:0 (84.). Schelsen bleibt weiterhin nur knapp vor der roten Zone. Süchteln sprang auf Rang sechs.

Die Sportfreunde Neuwerk II waren auch im fünften Liga-Spiel in Serie siegreich. Im Aufeinandertreffen mit dem SC Rheindahlen passierte nichts Nennenswertes im ersten Abschnitt. In der zweiten Hälfte glänzte dann jedoch Christian van Vlodrop mit einem Doppelpack (47., 50.). Zwar verkürzte Tim Kiak per Strafstoß noch auf 1:2, allerdings änderte es nichts an einem weiteren Erfolg der Sportfreunde, die bis auf Platz fünf kletterten. Rheindahlen fiel auf den siebten Rang.

Der TuS Liedberg verpasste Big-Points im Abstiegskampf. Albin Cekic brachte den Polizei SV Mönchengladbach in Führung (3.), bevor Claudio Fernandes das Spiel mit einem Doppelpack drehte (15., 18.). Kurz vor der Pause glich Kapitän Marvin Küsters jedoch zum 2:2 aus (43.). Ein Doppelschlag von Soner Güven (60.) und Cekic stellte dann die Weichen für das restliche Spiel. Zwar verkürzte Philip Onkelbach in der 83. Minute noch auf 3:4, Elah Al Maghamseh sorgte jedoch in der vierten Minute der Nachspielzeit auf 5:3. Der SV holte den ersten Dreier des Jahres, Liedberg verblieb im Keller.

Sieger des Spieltags war die DJK Hehn. Während die direkten Konkurrenten allesamt verloren, sammelten die Hehner drei wichtige Punkte im Duell mit den Sportfreunden Neersbroich. Jonas Hintsches brachte die Gäste nach 14 Minuten in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff glich Patrick Theveßen aus (44.). Kurz nach Wiederbeginn war es jedoch Torjäger Christopher Link der die erneute Führung des Favoriten brachte (49.). Doch das Kellerkind glaubte weiter an sich und kam durch die Treffer von Janusz Kersting (68.) und Fabian Hentrup zur 3:2-Führung. In der zehnten Minute der Nachspielzeit bekam Link die Chance per Strafstoß doch noch zum 3:3 auszugleichen, allerdings vergabe er diese Möglichkeit und somit sammelte Hehn Big-Points, während Neersbroich den Anschluss an die Spitze verlor.