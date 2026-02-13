Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielabsage in Rehden – VfV 06 testet kurzfristig beim HSC Hannover
Statt Oberliga-Start wartet der nächste Regionalligist – Rhythmus vor Rückrundenbeginn im Fokus
Der Auftakt zur Restsaison in der Oberliga Niedersachsen fällt an diesem Wochenende deutlich reduziert aus. Bereits am Freitagmorgen standen mehrere Absagen fest, darunter die Partie des VfV 06 Hildesheim beim BSV Rehden. Auch andere Begegnungen – etwa in Wetschen – konnten witterungsbedingt nicht stattfinden.
Kurzfristiger Härtetest im Podbi-Viertel
Unmittelbar nach der Spielabsage reagierte der VfV 06 und organisierte ein weiteres Testspiel gegen einen Regionalligisten. Am Samstag um 15 Uhr gastiert das Team von Ridhar Kitar beim HSC Hannover im hannoverschen Podbi-Viertel.
Der Aufsteiger in die Regionalliga hat sich bislang achtbar geschlagen und rangiert aktuell im unteren Mittelfeld über dem Strich. Für Hildesheim bietet die Partie damit eine anspruchsvolle Standortbestimmung – erneut gegen einen Viertligisten, nachdem man zuletzt beim 1:3 gegen den FSV Schöningen bereits über weite Strecken auf Augenhöhe agierte.
Wiedersehen mit Finn Kiszka
Besondere Brisanz erhält das Duell durch ein bekanntes Gesicht auf Seiten der Gastgeber: Finn Kiszka, in den vergangenen zwei Jahren treffsicherster Angreifer des VfV 06, kehrte zu Saisonbeginn in seine Heimatstadt zurück. Auch eine Liga höher beweist er regelmäßig seine Torqualitäten.
Rückrunde im Blick – Wetter als Unsicherheitsfaktor
Für Trainer Ridhar Kitar zählt vor allem eines: im Spielrhythmus bleiben. Drei Punkte beträgt der Rückstand auf die Aufstiegsränge in der Oberliga Niedersachsen – eine Hypothek, die seine Mannschaft in der Rückrunde noch wettmachen will.
Ob der reguläre Punktspielstart am kommenden Sonntag zuhause gegen den TSV Wetschen tatsächlich erfolgen kann, ist allerdings offen. Das Friedrich-Ebert-Stadion ist derzeit noch nicht bespielbar. Die Entscheidung hängt maßgeblich von der Wetterentwicklung der kommenden Tage ab.