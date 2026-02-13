Spielabsage in Rehden – VfV 06 testet kurzfristig beim HSC Hannover

Kurzfristiger Härtetest im Podbi-Viertel

Unmittelbar nach der Spielabsage reagierte der VfV 06 und organisierte ein weiteres Testspiel gegen einen Regionalligisten. Am Samstag um 15 Uhr gastiert das Team von Ridhar Kitar beim HSC Hannover im hannoverschen Podbi-Viertel.

Der Aufsteiger in die Regionalliga hat sich bislang achtbar geschlagen und rangiert aktuell im unteren Mittelfeld über dem Strich. Für Hildesheim bietet die Partie damit eine anspruchsvolle Standortbestimmung – erneut gegen einen Viertligisten, nachdem man zuletzt beim 1:3 gegen den FSV Schöningen bereits über weite Strecken auf Augenhöhe agierte.