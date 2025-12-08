 2025-12-03T05:51:34.672Z

Spielabsage in Offenhausen, 5-Tore-Spektakel in Hüttisheim

Bezirksliga Donau/Iller: Die Übersicht der Nachholspiele

Der FC Hüttisheim ringt die SG Öpfingen in einem spektakulären Duell mit 3:2 nieder und mischt das Aufstiegsrennen weiter auf. Die TSG Ehingen verschafft sich mit einem 2:0 gegen den TSV Blaustein Luft im Tabellenkeller. Die Partie zwischen dem SV Offenhausen und dem TSV Kettershausen-Bebenhausen wurde abgesagt.

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
FC Hüttisheim
FC HüttisheimHüttisheim
SG Öpfingen
SG ÖpfingenSG Öpfingen
3
2

Der FC Hüttisheim setzte sich als Tabellensechster mit 27 Punkten in einem intensiven Duell gegen den Tabellendritten SG Öpfingen (30 Punkte) durch und bleibt damit selbst in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen. Marco Hahn brachte die Hausherren früh in Führung (2.), ehe Gabriel Koch (18.) und Marcel Siegler (38.) das Spiel für die SG Öpfingen drehten, bevor Luis Schurr noch vor der Pause ausglich (39.). In der zweiten Hälfte sorgte Robin Bosilj mit seinem Treffer in der 71. Minute für die Entscheidung zugunsten des Aufsteigers. Tore: 1:0 Marco Hahn (2.), 1:1 Gabriel Koch (18.), 1:2 Marcel Siegler (38.), 2:2 Luis Schurr (39.), 3:2 Robin Bosilj (71.).

Gestern, 14:30 Uhr
TSG Ehingen
TSG EhingenTSG Ehingen
TSV Blaustein
TSV BlausteinBlaustein
2
0
Abpfiff

Die TSG Ehingen bestätigte als Tabellenzehnter ihre stabile Form und distanzierte den abgeschlagenen Tabellenletzten TSV Blaustein weiter vom rettenden Ufer. Fabian Schrode erzielte kurz vor der Pause die Führung (44.), Erik Turlykashev erhöhte in der 65. Minute auf 2:0. In der 69. Minute sah Lukas Müller vom TSV Blaustein nach grobem Foulspiel die Rote Karte. Tore: 1:0 Fabian Schrode (44.), 2:0 Erik Turlykashev (65.). Rot: Lukas Müller (69./TSV Blaustein).

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SV Offenhausen
SV OffenhausenSV Offenhausen
TSV Kettershausen-Bebenhausen
TSV Kettershausen-BebenhausenKettershsn-B
15:00

Die Begegnung zwischen dem Tabellenachten SV Offenhausen (22 Punkte) und dem Aufsteiger TSV Kettershausen-Bebenhausen (14 Punkte, Platz 13) wurde abgesagt.

