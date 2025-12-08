Spielabsage in Offenhausen, 5-Tore-Spektakel in Hüttisheim

---



Der FC Hüttisheim setzte sich als Tabellensechster mit 27 Punkten in einem intensiven Duell gegen den Tabellendritten SG Öpfingen (30 Punkte) durch und bleibt damit selbst in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen. Marco Hahn brachte die Hausherren früh in Führung (2.), ehe Gabriel Koch (18.) und Marcel Siegler (38.) das Spiel für die SG Öpfingen drehten, bevor Luis Schurr noch vor der Pause ausglich (39.). In der zweiten Hälfte sorgte Robin Bosilj mit seinem Treffer in der 71. Minute für die Entscheidung zugunsten des Aufsteigers. Tore: 1:0 Marco Hahn (2.), 1:1 Gabriel Koch (18.), 1:2 Marcel Siegler (38.), 2:2 Luis Schurr (39.), 3:2 Robin Bosilj (71.). Der FC Hüttisheim setzte sich als Tabellensechster mit 27 Punkten in einem intensiven Duell gegen den Tabellendritten SG Öpfingen (30 Punkte) durch und bleibt damit selbst in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen. Marco Hahn brachte die Hausherren früh in Führung (2.), ehe Gabriel Koch (18.) und Marcel Siegler (38.) das Spiel für die SG Öpfingen drehten, bevor Luis Schurr noch vor der Pause ausglich (39.). In der zweiten Hälfte sorgte Robin Bosilj mit seinem Treffer in der 71. Minute für die Entscheidung zugunsten des Aufsteigers. Tore: 1:0 Marco Hahn (2.), 1:1 Gabriel Koch (18.), 1:2 Marcel Siegler (38.), 2:2 Luis Schurr (39.), 3:2 Robin Bosilj (71.).



Die TSG Ehingen bestätigte als Tabellenzehnter ihre stabile Form und distanzierte den abgeschlagenen Tabellenletzten TSV Blaustein weiter vom rettenden Ufer. Fabian Schrode erzielte kurz vor der Pause die Führung (44.), Erik Turlykashev erhöhte in der 65. Minute auf 2:0. In der 69. Minute sah Lukas Müller vom TSV Blaustein nach grobem Foulspiel die Rote Karte. Tore: 1:0 Fabian Schrode (44.), 2:0 Erik Turlykashev (65.). Rot: Lukas Müller (69./TSV Blaustein). Die TSG Ehingen bestätigte als Tabellenzehnter ihre stabile Form und distanzierte den abgeschlagenen Tabellenletzten TSV Blaustein weiter vom rettenden Ufer. Fabian Schrode erzielte kurz vor der Pause die Führung (44.), Erik Turlykashev erhöhte in der 65. Minute auf 2:0. In der 69. Minute sah Lukas Müller vom TSV Blaustein nach grobem Foulspiel die Rote Karte. Tore: 1:0 Fabian Schrode (44.), 2:0 Erik Turlykashev (65.). Rot: Lukas Müller (69./TSV Blaustein).



Die Begegnung zwischen dem Tabellenachten SV Offenhausen (22 Punkte) und dem Aufsteiger TSV Kettershausen-Bebenhausen (14 Punkte, Platz 13) wurde abgesagt.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________