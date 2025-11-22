❄️ Spielabsage in Meppen – Sicherheit geht vor

Wie der BSV Schwarz-Weiß Rheden auf seinen sozialen Netzwerken mitteilt, musste das geplante Heimspiel in der Hänsch-Arena kurzfristig abgesagt werden. Die Mannschaft des SV Meppen U23 war bereit für das Flutlichtduell, doch eine kurzfristige Platzbegehung brachte die ernüchternde Gewissheit: Der Kunstrasen war an mehreren Stellen vereist und ließ ein sicheres Oberligaspiel nicht zu.
In enger Abstimmung zwischen beiden Teams sowie den verantwortlichen Offiziellen wurde daher entschieden, die Partie nicht anzupfeifen. Die Sicherheit aller Beteiligten stand an erster Stelle.
Trotz intensiver Vorbereitung und der großen Vorfreude auf das Heimspiel nehmen wir die Entscheidung sportlich. Jetzt heißt es: Kopf hoch, Energie bündeln und auf den neuen Spieltermin warten.
Ein besonderer Dank geht an alle Fans, die bei winterlichen Bedingungen den Weg in die Arena gefunden haben.
Wir kommen wieder und dann holen wir uns, was wir uns heute verdient hätten.
