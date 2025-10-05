Spielabsage in Kutzhof

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Das Meisterschaftsspiel in der Landesliga Nord, zischen dem FC Kutzhof und dem SV Baltersweiler musste kurzfristig abgesagt werden. Durch die starken Regenfälle lief das Wasser nicht mehr ab, so das der Platz als unbespielbar erklärt wurde. Ein Nachholtermin steht derzeit noch nicht fest.