Der Spieltag
– Foto: Rocco Bartsch

Spielabsage in Kutzhof

Regenfälle machen Platz unbespielbar

Das Meisterschaftsspiel in der Landesliga Nord, zischen dem FC Kutzhof und dem SV Baltersweiler musste kurzfristig abgesagt werden. Durch die starken Regenfälle lief das Wasser nicht mehr ab, so das der Platz als unbespielbar erklärt wurde. Ein Nachholtermin steht derzeit noch nicht fest.

Hans-Joachim PinkAutor