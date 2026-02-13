Spielabsage in der Regionalliga West

Am heutigen Freitagabend sollen vier Partien in der Regionalliga West über die Bühne gehen. Das westfälische Duell zwischen dem SC Wiedenbrück und den Sportfreunde Siegen fällt jedoch aus.
Es ist damit im laufenden Kalenderjahr bereits das dritte Wiedenbrücker Heimspiel, das abgesagt werden muss, da der Naturrasenplatz im Jahnstadion nicht bespielbar ist.
Der SC Wiedenbrück teilt mit: "Grund für die Absage sind die anhaltenden Regenfälle, was zu einer enormen Durchweichung des Rasenplatzes geführt hat. Die Stadt Rheda-Wiedenbrück hat dementsprechend den Stadionplatz gesperrt. Alle bereits erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit."
Sowohl Siegen als auch Wiedenbrück müssen nun bereits drei Partien nachholen. Kann der Bonner SC heute Abend sein Heimspiel wie vor zwei Wochen erneut nicht austragen, hätte der BSC sogar schon vier Nachholspiele vor der Brust.
Die Nachholspiele in der Regionalliga West in der Übersicht:
SSVg Velbert - VfL Bochum II, Mittwoch, 4. März, 19.30 Uhr (vom 20. Spieltag)
SC Wiedenbrück - 1. FC Köln II, Mittwoch, 4. März, 19.30 Uhr (vom 19. Spieltag)
SV Rödinghausen - Wuppertaler SV, Dienstag, 17. März, 19.30 Uhr (vom 20. Spieltag)
Bonner SC - VfL Bochum II, Mittwoch, 25. März, 19 Uhr (vom 18. Spieltag)
Sportfreunde Lotte - SV Rödinghausen, Freitag, 27. März, 19 Uhr (vom 19. Spieltag)
Ohne Termin:
Sportfreunde Siegen - Borussia Dortmund II (vom 19. Spieltag)
SC Paderborn 07 II - FC Schalke 04 II (vom 19. Spieltag)
SC Wiedenbrück - 1. FC Bocholt (vom 20. Spieltag)
Bonner SC - RW Oberhausen (vom 20. Spieltag)
Sportfreunde Lotte - FC Schalke 04 II (vom 21. Spieltag)
FC Gütersloh - Bonner SC (vom 21. Spieltag)
Sportfreunde Siegen - 1. FC Köln II (vom 21. Spieltag)
SC Wiedenbrück - Sportfreunde Siegen (vom 22. Spieltag)