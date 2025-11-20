Spielabsage in der Regionalliga

Nach Begutachtung der Spielfläche durch die zuständige Platzkommission muss das Spiel TSG Balingen gegen SG Sonnenhof Großaspach am morgigen Freitag abgesagt werden. Der anhaltende Schneefall sowie die zu erwartenden Frosttemperaturen haben dazu geführt, dass der Platz großflächig gefroren und nicht bespielbar ist. Da auch weiterhin keine Verbesserung der Witterungsverhältnisse zu erwarten ist, kommt die Platzkommission zu dem Ergebnis, dass das Spiel nicht stattfinden kann. Der neue Spieltermin wird nach Rücksprache mit den beteiligten Clubs schnellstmöglich bekanntgegeben.
---
FSV Frankfurt empfängt den SV Sandhausen und will als Tabellendritter seine stabile Hinrundenbasis veredeln. Der Absteiger aus Sandhausen liegt nur drei Zähler zurück, bringt aber die bessere Tordifferenz als Pfund mit in dieses direkte Duell.
SV Eintracht Trier trifft als Tabellenachter auf den TSV Steinbach Haiger, der mit 29 Punkten in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen liegt. Trier hat bislang eine positive Bilanz vor eigenem Publikum, Steinbach überzeugt mit dem zweitbesten Offensivwert der Top fünf.
---
Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
Kickers Offenbach braucht gegen den Bahlinger SC einen Heimsieg, um sich vom unteren Drittel zu lösen. Bahlingen reist als Vorletzter an und kämpft nach nur zehn Punkten aus 17 Partien um den Anschluss.
Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
Die Stuttgarter Kickers empfangen die SG Barockstadt Fulda Lehnerz – ein Duell zweier Teams, die zwischen Rang elf und 14 nur neun Zähler trennen. Für die Kickers bietet sich die Chance, den Blick wieder nach oben zu richten, Barockstadt braucht Punkte für ruhigeres Fahrwasser.
Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
KSV Hessen Kassel misst sich mit dem FC 08 Homburg und will den siebten Tabellenplatz festigen. Homburg liegt zwei Punkte dahinter und könnte mit einem Auswärtserfolg an den Nordhessen vorbeiziehen.
Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
FC-Astoria Walldorf geht als punktgleicher Vierter mit dem Dritten in die Rückrunde und trifft auf den FSV Mainz 05 II, der als Sechster nur zwei Zähler zurückliegt. Walldorf überzeugt mit 39 Saisontoren, Mainz II mit großer Ausgeglichenheit – ein wegweisendes Spiel für die obere Hälfte.
Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Schott Mainz steht als Schlusslicht unter Druck und empfängt Bayern Alzenau, das als Aufsteiger ebenfalls im Tabellenkeller festhängt. Für beide gilt: Verliert man dieses direkte Duell, wird der Rückstand auf das rettende Ufer noch schwerer einzuholen.
So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
SC Freiburg II erwartet Spitzenreiter SGV Freiberg zu einem echten Gradmesser gleich zum Rückrundenstart. Die Breisgauer stehen mit 26 Punkten im sicheren Mittelfeld, während Freiberg als Tabellenführer jeden Ausrutscher der Konkurrenz nutzen will.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________