Spielabsage in der Regionalliga

Zum Auftakt der Rückrunde in der Regionalliga Südwest gibt es eine Spielabsage.

Nach Begutachtung der Spielfläche durch die zuständige Platzkommission muss das Spiel TSG Balingen gegen SG Sonnenhof Großaspach am morgigen Freitag abgesagt werden. Der anhaltende Schneefall sowie die zu erwartenden Frosttemperaturen haben dazu geführt, dass der Platz großflächig gefroren und nicht bespielbar ist. Da auch weiterhin keine Verbesserung der Witterungsverhältnisse zu erwarten ist, kommt die Platzkommission zu dem Ergebnis, dass das Spiel nicht stattfinden kann. Der neue Spieltermin wird nach Rücksprache mit den beteiligten Clubs schnellstmöglich bekanntgegeben.

FSV Frankfurt empfängt den SV Sandhausen und will als Tabellendritter seine stabile Hinrundenbasis veredeln. Der Absteiger aus Sandhausen liegt nur drei Zähler zurück, bringt aber die bessere Tordifferenz als Pfund mit in dieses direkte Duell.



SV Eintracht Trier trifft als Tabellenachter auf den TSV Steinbach Haiger, der mit 29 Punkten in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen liegt. Trier hat bislang eine positive Bilanz vor eigenem Publikum, Steinbach überzeugt mit dem zweitbesten Offensivwert der Top fünf.

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr Kickers Offenbach Offenbach Bahlinger SC Bahlinger SC 14:00



Kickers Offenbach braucht gegen den Bahlinger SC einen Heimsieg, um sich vom unteren Drittel zu lösen. Bahlingen reist als Vorletzter an und kämpft nach nur zehn Punkten aus 17 Partien um den Anschluss.



Die Stuttgarter Kickers empfangen die SG Barockstadt Fulda Lehnerz – ein Duell zweier Teams, die zwischen Rang elf und 14 nur neun Zähler trennen. Für die Kickers bietet sich die Chance, den Blick wieder nach oben zu richten, Barockstadt braucht Punkte für ruhigeres Fahrwasser.

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel KSV Hessen FC 08 Homburg FC Homburg 14:00



KSV Hessen Kassel misst sich mit dem FC 08 Homburg und will den siebten Tabellenplatz festigen. Homburg liegt zwei Punkte dahinter und könnte mit einem Auswärtserfolg an den Nordhessen vorbeiziehen.



FC-Astoria Walldorf geht als punktgleicher Vierter mit dem Dritten in die Rückrunde und trifft auf den FSV Mainz 05 II, der als Sechster nur zwei Zähler zurückliegt. Walldorf überzeugt mit 39 Saisontoren, Mainz II mit großer Ausgeglichenheit – ein wegweisendes Spiel für die obere Hälfte.

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr TSV Schott Mainz Schott Mainz Bayern Alzenau Bayern Alzenau 14:00



TSV Schott Mainz steht als Schlusslicht unter Druck und empfängt Bayern Alzenau, das als Aufsteiger ebenfalls im Tabellenkeller festhängt. Für beide gilt: Verliert man dieses direkte Duell, wird der Rückstand auf das rettende Ufer noch schwerer einzuholen.

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr SC Freiburg SC Freiburg II SGV Freiberg Freiberg 14:00



SC Freiburg II erwartet Spitzenreiter SGV Freiberg zu einem echten Gradmesser gleich zum Rückrundenstart. Die Breisgauer stehen mit 26 Punkten im sicheren Mittelfeld, während Freiberg als Tabellenführer jeden Ausrutscher der Konkurrenz nutzen will.